Mustang Mach-E quebra recorde mundial de eficiência do Guinness

O elétrico Mustang Mach-E tem vindo a dar alegrias à Ford, enquanto alcança um desmedido sucesso em mercados como a Europa e os Estados Unidos da América. A dar-lhe ainda mais relevo, bateu um novo recorde mundial.

No Guinness World Records constará que o Ford Mustang Mach-E é o carro mais eficiente do mundo.

Conforme anunciou, a Ford pretende deixar os carros térmicos, até 2030, na Europa. Esta decisão vai ao encontro das medidas que têm vindo a ser tomadas pela União Europeia para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Afinal, Ursula von der Leyen estabeleceu um objetivo muito claro e pelo qual tem lutado. Nas suas palavras, a Europa será o primeiro continente neutro em termos climáticos, em 2050.

A acompanhar os objetivos da Ford está a promessa elétrica da marca: o Mustang Mach-E. Além do design exterior apelativo, da significativa carga tecnológica e do comportamento dinâmico, o seu alcance colocam-no em posição de claro destaque.

Aliás, a tudo isto pode agora juntar-se a eficiência notável. O SUV da Ford acaba de bater um recorde mundial do Guinness que considera a distância percorrida com uma única carga: 800 km – quase 200 km a mais do que o anunciado pela fabricante.

Este registo prova que os carros elétricos são agora viáveis para todos. Não apenas para viagens urbanas curtas ao trabalho ou às compras ou como um segundo carro, mas também para uso no mundo real em viagens longas entre países.

27 horas depois… Mustang Mach-E no Guinness

No teste, organizado pela BBC e que valerá ao Mustang Mach-E um lugar no Guinness World Records, foram percorridos 1.351 km (entre a ponta nordeste da Grã-Bretanha e a ponta sudeste). O consumo médio indicado durante a viagem foi de 10,5 kWh/100 km, a uma velocidade média de 50 km/h.

Durante a viagem, a equipa que viajou no Mustanh Mach-E precisou de parar duas vezes para recarregar, tomando 45 minutos, além das paragens para descanso, feitas de 15 em 15. No total, a viagem demorou 27 horas.