Foi no final desta semana que o novo Galaxy S21 chegou ao mercado. A nova proposta da Samsung está assim acessível a todos e pronta a ser explorada ao máximo, com todas as suas capacidades e particularidades.

Com esta disponibilização generalizada, surgem também os testes e as comparações. A mais recente surge no campo da resistência e compara o Galaxy S21 Ultra com iPhone 12 Pro Max. A pergunta óbvia é mesmo qual resiste melhor as quedas.

Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max: Quem resiste?

Num smartphone recém-chegado ao mercado há sempre a dúvida sobre a sua resistência. As marcas anunciam sempre que têm os melhores e mais resistentes materiais, algo que nem sempre é provado nos testes reais e que podem ser experimentados por todos.

É por isso que o canal de YouTube EverythingApplePro resolveu repetir um dos seus já conhecidos testes de resistência. Desta vez colocou frente a frente 2 dos mais recentes smartphones, o Galaxy S21 Ultra e o iPhone 12 Pro Max.

Um vídeo que comprar as capacidades destas máquinas

Como pode ser visto no vídeo acima, ambos os smartphones têm uma resistência acima da média. Resistem de forma única às quedas médias e apenas quando se atingem as alturas mais elevadas é que surgem os problemas. No caso do Samsung S21 houve uma proteção das câmaras que é perdida.

É apenas quando o teste sobe e atingem alturas mais elevadas que os problemas maiores acontecem. O iPhone 12 Pro Max é o primeiro a revelar problemas, ao partir a parte traseira mais cedo, estilhaçando esta área.

As quedas e comprar a resistência dos smartphones

Claro que o Galaxy S21 da Samsung não fica isento de problemas. Ao ser largado de uma altura de 3 metros acaba por partir o ecrã na queda frontal. Esta fica limitada ao canto do ecrã, mas ainda assim mostra que é vulnerável a quedas.

Claro que existe aqui uma diferença de materiais entre os smartphones. Temos no ecrã do Galaxy S21 Ultra o Gorilla Glass Victus e o Ceramic Shield no ecrã do iPhone 12 Pro Max. Aparentemente estes materiais fazem diferença e isso pode aqui ser visto.