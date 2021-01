A Samsung começou o ano de 2021 com grandes lançamentos no segmento mobile. Para marcar posição no mercado, antecipou os lançamentos e os Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra já estão disponíveis para o consumidor.

O Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, além de ser o mais poderoso das três opções, traz uma grande novidade que é o suporte à S Pen. Além disso, tem uma câmara com Space Zoom até 100 vezes. É uma verdadeira máquina de produtividade e nós já tivemos oportunidade de o testar.

Especificações gerais do Samsung Galaxy S21 Ultra

O Samsung Galaxy S21 Ultra chegou ao mercado como o maior dos três da nova família Galaxy. Apresenta-se com um ecrã de 6,8” e tem uma dimensão de 75,6 x 165,1 x 8,9 mm.

Ainda sobre o ecrã, o modelo ultra tem uma resolução de WQHD+ (3200 x 1400 píxeis), sendo este o primeiro a suportar nativamente uma taxa de atualização de 120Hz nesta resolução.

O processador que o equipa, na versão internacional, é como habitualmente fabricado pela Samsung. Trata-se do Exynos 2100 (5 nm), octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55). Além disso, tem 12 GB ou 16 GB de RAM e pode ser comprado com 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

As câmaras, tal como nos modelos Ultra já lançados, surgem como o grande destaque do smartphone. Vem com uma câmara na frente e com três posicionadas na traseira, num módulo que se destaca de forma distinta neste design.

Câmaras traseiras:

108 MP com abertura f/1.8 – grande angular de 24 mm (PDAF, Autofoco a laser, OIS)

10 MP com abertura f/4.9 – periscópio/telefoto de 240 mm (PDAF, OIS, zoom ótico 10x e zoom digital até 100x)

12 MP com abertura f/2.2 – ultra grande angular de 13mm (vídeo super estável)

10 MP com abertura f/2.4 – telefoto de 70mm (zoom ótico até 3x)

Vídeo: 4320p@24fps, 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS e OIS, gravação em dual-vídeo

Câmara frontal:

40 MP com abertura f/2.2 – grande angular 26mm (Dual Pixel PDAF)

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps

O Galaxy S21 Ultra suporta interação com a S Pen, mas não a traz integrada, como a linha Note. Além disso, agora o smartphone não tem slot para cartões microSD.

Em termos de comunicação, além do facto de estarmos perante um modelo com ligação à rede 5G, ainda tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) e NFC.

O sensor de impressões digitais colocado no ecrã recorre a tecnologia ultrassónica, garantindo velocidade no desbloqueio e, acima de tudo, segurança. Depois, claro, conta com a panóplia de sensores comuns de um topo de gama.

A destacar há ainda o suporte para Bixby com português do Brasil disponível, o que não é de todo mau para quem não domina a língua inglesa ou o espanhol, mas quer usufruir desta assistente. Tem suporte também para Samsung Pay e Samsung DeX.

A bateria é de 5000 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 25W, o que considero útil e bastante equilibrado. Hoje assistimos a uma corrida pelos carregamentos ultra rápidos que, apesar de realmente carregarem o smartphone muito rapidamente, acabam por funcionar mais como um fator de marketing. Este modelo também carrega sem fio a 15W e pode carregar outros dispositivos a 4,5W.

Construção e Design

Tal como já tinha referido, este é o maior dos Galaxy com 75,6 x 165,1 x 8,9 mm e pesa 227g. Dimensões estas mais do que ajustadas ao tamanho do ecrã de da própria bateria de enorme capacidade.

O design assume-se como arrojado no segmento, ainda que, de certa forma, faça com que, na zona das câmaras pareça ter uma espessura demasiado grande. O alumínio da estrutura lateral entra pela traseira para envolver o módulo das câmaras, ao contrário do que é habitual.

De facto há um grande destaque do módulo das câmaras, mas além de ser o necessário para albergar as suas tecnologias, ainda se torna distinto no segmento.

Tanto a frente como a traseira são revestidos a vidro com proteção Corning Gorilla Glass Victus, a mais recente tecnologia de proteção desenvolvida pela Corning.

Em termos de cores, a Samsung lançou duas cores comerciais, o Phantom Black e o Phantom Silver. Basicamente, são as cores preto e prata com um toque escovado, bastante elegante e que livram a traseira de dedadas indesejadas.

Mas além destas cores, a Samsung disponibiliza, sem custos adicionais três outras cores todas elas Phantom, o Titanium, Navy e Brown (ou seja, titânio, azul marinho e castanho). Também o Samsung Galaxy S21+ oferece cores exclusivas (vermelho e rosa).

Em qualquer um dos casos, a compra destas versões exclusivas só pode ser feita no site da marca e vai demorar entre 4 a 5 semanas a ser entregue, uma vez que irão passar por um processo de fabrico especial, segundo indicação da marca.

Outros pormenores…

Dando um olhar por outros pormenores, na frente temos um ecrã Infinity-O, já habitual na Samsung, onde uma pequena perfuração alberga a câmara frontal. O ecrã tem um acabamento curvo nas loterias e claro, margens bastante reduzidas que se perdem com os pretos exibidos pelo ecrã.

Nas laterais temos à direita os botões de Volume e Power/Bixby; em cima os microfones; em baixo tem o slot de cartões SIM, a porta USB Tipo-C e o altifalante. Por falar em altifalante, o smartphone reproduz som em stereo, tendo, claro, um outro altifalante na zona acima do ecrã. Algo que a Samsung tem conseguido melhorar imenso é reduzir este altifalante a uma barra quase imperceptível, mas com uma qualidade de som espantosa.

O Ecrã

O ecrã Infinity-O de 6,8″ tem uma tecnologia Dynamic AMOLED 2X, o que significa que é um ecrã mais brilhante e dinâmico com 1500 nits. É um ecrã absolutamente fantástico com uma exibição de cores realistas e precisas, onde se destacam os pretos e uma excelente visão mesmo à luz solar.

De referir que o ecrã AMOLED Dinâmico 2X do Galaxy S21 Ultra 5G recebeu uma certificação da VDE na Alemanha por ter um volume de cor de 100% na gama de cor DCI-P3. Significa isto que as suas imagens não ficam desbotadas e que terá cores vívidas inacreditáveis, independentemente dos diferentes níveis de luminosidade.

Além disso, o Galaxy S21 Ultra tem certificado de Cuidado Ocular da SGS, uma vez que este reduz drasticamente os efeitos nocivos da luz azul.

120 Hz em WQHD+

Pormenores à parte, temos um ecrã com uma resolução máxima de 3200 x 1400 píxeis. Mas o utilizador pode optar pelo FullHD+ ou mesmo pelo HD+. Para grande parte das situações de utilização, poderá compensar definir o FullHD+, para que haja um menor consumo de energia. Contudo, essa poupança não será muito relevante no dia a dia.

O utilizador, na resolução máxima, poderá então usufruir de uma taxa de atualização máxima de 120Hz, através da escolha da opção Adaptativo em Suavidade de movimento, em Visor. Esta taxa de atualização é ajusta ao conteúdo que está a ser mostrado no ecrã, não estando ativo em situações desnecessárias. Sem dúvida alguma que, principalmente em ambiente de jogo, os 120Hz na resolução máxima fazem a diferença em toda a experiência.

Compatibilidade com a S Pen

Apesar de não termos testado a S Pen no ecrã do Galaxy S21 Ultra 5G, conhecemos perfeitamente as potencialidades de ter uma caneta acoplada a um smartphone com ecrã de grandes dimensões.

É este pormenor que eleva a qualidade e produtividade dos Galaxy Note e que faz com que ainda façam sentido neste mercado. Sabemos que a Samsung quer levar a S Pen para mais dispositivos e isso só pode ser encarado de forma positiva dada a sua versatilidade e utilidade comprovadas.

Interface e Desempenho do Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

O Samsung Galaxy S21 Ultra vem equipado com Android 11 e com a One UI 3.1, a interface de utilizador da Samsung. Sem dúvida alguma, esta interface esta cada vez melhor, mais otimizada, garantindo um desempenho de excelência e funcionalidades únicas. No entanto, há que dizer que não apresenta grandes diferenças em termos de funcionalidades face às versões anteriores.

Algumas funcionalidades a destacar

Uma das opções a destacar é a possibilidade de ter no ecrã de bloqueio o widget do Bem-estar digital que o vai ajudar a desbloquear menos vezes o smartphone.

Em termos de segurança, a Samsung oferece um método de desbloqueio bastante eficaz e seguro, o sensor de impressão digital ultrassónico. No entanto, uma vez mais, não houve uma aposta no reconhecimento facial, à semelhança do que a Huawei ou a Apple oferece. A Samsung permite o desbloqueio por rosto, mas é apenas para facilitar a vida aos utilizadores pela praticidade. O sistema não é dos mais seguros uma vez que, basicamente, só analisa uma selfie.

Ainda sobre segurança, há que destacar que as partilhas de fotos nas redes sociais ou nos chats podem ser feitas de forma mais segura, já que pode selecionar, especificamente, que pretende eliminar dados de localização dos ficheiros.

O Android 11 traz consigo o Histórico de notificações que no caso da One UI 3.1 pode ser acedido através das Definições da própria área de notificações.

Estes são apenas alguns pormenores do que se pode encontrar dentro de um Samsung com este software, mas há muito mais para descobrir.

Desempenho de excelência

O desempenho fica a cargo do processador Exynos 2100 de 5nm e dos 12 GB de RAM (ou 16 GB). Além disso, ainda vem com uma GPU Mali-G78 MP14. Através do típico teste de benchmark conseguimos uma pontuação de 649179 no AnTuTu o que é muito próximo do conseguido com o Mate 40 Pro da Huawei.

Basicamente, temos um dos melhores smartphones em termos de desempenho do mercado nas mãos. Não há mais nada a acrescentar em relação ao Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Autonomia do Galaxy S21 Ultra

O Galaxy S21 Ultra vem equipado com uma enorme bateria de 5000 mAh que carrega no máximo a 25W o que, na prática, significa que demora cerca de 1h10 a carregar dos 0% aos 100%. Por exemplo, se se está a preparar para sair de casa (se é que ainda sai de casa…), em meia horinha, consegue carregar cerca de 54% da bateria, o que já é suficiente para um dia inteiro de utilização.

Sim, esta bateria conjugada com todos os fatores já descritos proporciona uma excelente autonomia. Os dois dias de utilização normal são garantidos. Em dias mais moderados podemos chegar aos dois dias e meio e em situações de utilização mais intensiva, chegamos perfeitamente ao fim do dia ainda com alguma bateria. A avaliação não podia ser mais positiva neste tópico.

Há que referir que a caixa não tem adaptador de corrente, por isso, terá que aproveitar o seu velho carregador, mas provavelmente não irá usufruir do carregamento rápido anunciado.

As câmaras fotográficas, o Space Zoom e o Vídeo Pro

Tal como já foi descrito, o Samsung Galaxy S20 Ultra vem equipado com 5 câmaras. Na frente, existe a câmara de 40 MP dedicada às sefies e que grava vídeo a uma resolução máxima de 4K.

A câmara principal na traseira é de 108 MP que recebeu uma ligeira alteração face à câmara que conhecíamos dos Ultra lançados anteriormente. Agora vem com uma lente de 24mm ao invés dos 26 mm dos modelos anteriores.

A câmara periscópio, aquela que consegue o Zoom Espacial, é de 10 MP com abertura f/4.9 e tem 240 mm. Falamos que uma câmara telefoto que oferce zoom ótico de 10x e zoom digital até 100 vezes. Há que referir que, em relação ao S20 Ultra, o Zoom 100x melhorou substancialmente, oferecendo agora resultados mais satisfatórios e maior estabilização no momento da captura.

Há uma outra câmara telefoto de 10 MP que oferece zoom ótico até 3x, com abertura f/2.4. Neste caso, temos uma câmara ideal para a captação de retratos.

Por fim, temos então no Samsung Galaxy S21 Ultra 5G uma câmara ultra grande angular de 12 MP com abertura f/2.2 de 13 mm.

A app Câmara

De uma forma geral, a aplicação dedicada às funcionalidades das câmaras não tem alterações em termos de usabilidade. Contudo, ganhou algumas novidades. Continuamos a ter na barra de opções rápidas em cima o acesso às definições gerais, o controlo do flash LED, temporizador, proporção das fotos, o controlo das fotografias em movimento e os filtros.

Mais abaixo, dentro do ecrã existem as opções de zoom e de otimizador de cenas. Logo abaixo os vários modos e depois o obturador, o botão para trocar entre câmaras e o acesso à galeria.

Dentro da app Câmara há, no entanto, que destacar algumas novidades. Em primeiro lugar, o modo Captação Única, recebeu algumas melhorias e podem ser selecionados os tipos de captura pretendidos, otimizando assim o resultado final. Destaque ainda para o modo Vídeo Pro que permite ajustar todos os parâmetros no momento de captar um vídeo.

Há, além disso, a Vista de realizador, onde o utilizador pode escolher a câmara que quer usar, tendo sempre um preview disponível de cada uma delas.

Mas vamos a resultados…

Selfies

Retratos

Space Zoom

E mais Zoom

No escuro

Outros exemplos

Veredicto

Uma vez mais a Samsung não desiludiu com esta nova proposta de topo. Nota-se que não houve uma grande evolução face aos modelos anteriores, mas estamos numa fase em que é difícil superar o que já é de excelência.

Os pormenores de design tornam este Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e toda a linha Galaxy S21 distintos da restante concorrência, mas sem perder a identidade Samsung. Além disso, é ergonómico, mesmo sendo tão grande e a traseira livre de dedadas é algo que mantém o smartphone com aspeto premium.

O desempenho é de excelência, a autonomia perfeita para um topo de gama e no campo da fotografia, claro, temos resultados excelentes com uma melhoria substancial face ao Galaxy S21 Ultra no campo do zoom… mas uma vez mais, estes resultados já não são surpreendentes considerando a qualidade que já oferecem. Algumas funcionalidades adicionais na captação de imagens, sim, são interessantes e distinguem-no entre a concorrência mais feroz.

A compatibilidade com a S Pen, ainda que não integrada, vem fazer deste um dos mais produtivos smartphones do mercado, à semelhança da gama Note da própria Samsung.

O facto da caixa não trazer carregador poderá ser um inconveniente para alguns utilizadores. No entanto, sejamos sinceros… em todas as casas há vários carregadores, provavelmente, alguns ainda dentro das caixas. Caso contrário, o carregador original de 25W custa cerca de 35 € no mercado nacional.

O Galaxy S21 Ultra 5G está disponível a partir 1.279,90 €. Para quem ainda for a tempo de fazer a pré-reserva (até ao final do dia de amanhã), irá ainda ganhar uns Buds Pro e a Smart Tag.

O Pplware agradece à Samsung a cedência do smartphone para análise.