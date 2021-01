A Microsoft tem apostado muito na integração do Android no Windows 10. Querem ter uma forma transparente de usar o sistema da Google, sem qualquer impedimento, incluindo as apps e todas as suas funcionalidades.

Essa integração já existe e pode ser usada por todos, ainda que sem tudo o que se esperava. Um novo passo foi dado e até várias apps podem já ser usadas deste sistema no Windows 10. Infelizmente há uma limitação importante e ainda não é para todos.

Mais ligação entre o Android e o Windows 10

Quem usa o Windows 10 e o Android tem já uma ferramenta única em mãos. Pode já dispensar o smartphone e ver toda a sua interface diretamente no desktop, tendo acesso às notificações, às mensagens e até às imagens. As chamadas estão também presentes e totalmente integradas.

O próximo passo é mesmo a utilização das apps Android no Windows 10, fechando de forma total a utilização do smartphone. Este objetivo é já uma realidade, mas ainda que limitada a uma app de cada vez. Importante, mas muito limitado ainda.

Microsoft tem os seus planos em marcha

A Microsoft já tinha revelado que ia alargar esta capacidade a várias apps em simultâneo. Apresentou esta novidade num exclusivo com a Samsung, ainda que tendo à sua frente uma fase de testes longa e que iria aprimorar esta capacidade.

Pois esta parece ter finalmente terminado e todos podem já usar várias apps Android no Windows 10. Esta está a ser alargada de forma gradual, sempre dependendo da app O seu Telemóvel no Android e da sua versão dedicada ao desktop, com o mesmo nome.

Limitada ainda para apenas alguns smartphones

Infelizmente e por agora, esta funcionalidade está limitada a um fabricante e a um conjunto de smartphones. Falamos claro da Samsung e da sua ainda limitada lista de equipamentos que suportam esta novidade dedicada ao Windows 10.

Resta saber quando irá a Microsoft alargar esta capacidade aos restantes smartphones Android. O suporte do Windows 10 existe e por isso será apenas uma questão de tempo até que seja realmente disponível para todos e sem qualquer limitação.