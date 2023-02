Onde anda o Tesla roadster que Elon Musk enviou para o espaço?

Faz agora 5 anos que Elon Musk enviou para o espaço o seu Tesla Roadster. Foi para marcar o primeiro lançamento do seu foguetão mais poderoso, o Falcon Heavy. Passados mais de 1825 dias, onde andará o elétrico e em que estado estará o "condutor"?

Por onde anda o Starman a viajar no espaço?

Já se passou meia década desde que a SpaceX chamou a atenção do mundo com a decisão de lançar o Tesla Roadster pessoal de Elon Musk no espaço sideral, enviando o carro numa jornada sem fim para o deserto cósmico, onde deve permanecer por milénios.

Na segunda-feira, 6 de fevereiro, o carro desportivo cor de cereja marcou o quinto aniversário a vaguear pelo espaço. Nesse dia, as estimativas de dados mostram que ele havia completado cerca de três voltas e um quarto ao redor do Sol e estava posicionado a cerca de 327 milhões de quilómetros da Terra, de acordo com o site de monitorização whereisroadster.com.

O roadster registou mais de 4 mil milhões quilómetros, principalmente através de um vácuo estéril. Embora, em 2020, o veículo tenha feito a sua primeira aproximação de Marte, passando a 8 milhões de quilómetros do planeta, ou cerca de 20 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

É difícil, no entanto, dizer onde o veículo está com absoluta certeza - ou determinar se ainda está inteiro, pois é possível que o carro tenha sido danificado ou destruído por um meteoroide ou corroído pela radiação.

Não houve observações diretas do roadster desde 2018, nas semanas logo após ele ter sido colocado em órbita no topo de um foguete Falcon Heavy. Os dados atuais são baseados apenas em estimativas calculadas da trajetória do carro.

Tesla roadster: Pedaço de material inútil, dizem os astrónomos

Os astrónomos não têm muito incentivo para monitorizar ativamente o carro, pois ele não oferece muito valor científico. Em última análise, o Tesla pretendia servir como uma “carga útil fictícia” descartável para a primeira missão do Falcon Heavy em fevereiro de 2018, um lançamento que até Musk previu que teria apenas 50% de hipóteses de sucesso.

Mas o lançamento, afinal, ocorreu sem problemas. E o carro tem circundado o Sol desde então, tomando um caminho oblongo que oscila tão longe quanto o caminho orbital de Marte e tão próximo do sol quanto a órbita da Terra. Na segunda-feira, estava apenas a cruzar o caminho de Marte, embora o próprio planeta estivesse no lado oposto do Sol.

Antes do seu lançamento em 2018, a SpaceX carregou o carro com vários ovos de Páscoa. Atrás do volante estava um manequim vestido com traje espacial, apelidado de Starman, e no painel, uma placa que dizia “Don’t Panic”, uma referência à famosa história de ficção científica “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.”.

Havia também um dispositivo de armazenamento de dados carregado com as obras do escritor de ficção científica Isaac Asminov e uma placa com os nomes de milhares de funcionários da SpaceX.

Musk disse na época do lançamento que esperava que um dia os humanos estabelecessem assentamentos em outros planetas do sistema solar - uma fantasia de longa data de Musk que também sustenta a missão declarada da SpaceX de colonizar Marte. Se e quando isso acontecer, Musk disse que espera que os seus “descendentes sejam capazes de trazer (o roadster) de volta a um museu”.

Por enquanto, no entanto, não é provável que o roadster passe perto de outro planeta até 2035, quando passará por Marte novamente. Em seguida, fará duas passagens a alguns milhões de quilómetros da Terra em 2047 e 2050, de acordo com dados da NASA.

Há uma hipótese do Tesla colidir com a Terra

Um artigo académico de 2018 também estimou que as hipóteses do carro colidir com a Terra nos próximos 15 milhões de anos são de cerca de 22%. As hipóteses de colidir com Vénus ou com o Sol são de 12%.

Se o carro acabar por vir na direção do nosso planeta, ficará possivelmente feito em pedaços ao bater na espessa atmosfera. Para manter o controlo sobre a localização prevista do roadster, ele tem a sua própria entrada na base de dados Horizons da NASA, que segue todos os “corpos” do sistema solar, incluindo sondas de exploração, planetas, luas, cometas e asteroides. O Tesla está listado como objeto -143205, “SpaceX Roadster (nave espacial) (Tesla)”.

Para visualizar uma simulação da órbita do Tesla (com base nos dados do Horizons), aceda ao OrbitSimulator.com e procure por “roadster”.