Company of Heroes 3 recebe novo trailer

Company of Heroes 3 encontra-se muito próximo do seu desembarque nas consolas e PCs do planeta e dessa forma as expetativas encontram-se em alta.

A força expedicionária dos Afrikakorps alemães estão em destaque num novíssimo trailer que a Relic Entertainment disponibilizou recentemente. Venham ver.

Os amantes de RTS de guerra, e da série Company of Heroes devem estar por esta altura a esfregar as mãos de contentamento, pois a espera está a terminar.

Com efeito, Company of Heroes 3 encontra-se a poucas semanas do seu lançamento (ver aqui ou aqui) e a Relic Entertainment antecipa o momento com mais um novo trailer do jogo.

Dedicado sobre as tropas alemãs dos Afrikakorps, este trailer revela o cenário de guerra do Norte de África.

Sendo uma força expedicionária altamente sofisticada, radical e com tremenda flexibilidade para a altura, os Afrikakorps apresentavam como principais pontos fortes a sua mobilidade e poder de foço mecanizado aliados á sua infantaria altamente especializada.

Tratava-se de uma força extremamente agressiva, perfeita para manter os inimigos sob forte pressão. Com o uso de veículos de transporte blindados para movimentação rápida de tropas e com o apoio dos mortíferos Panzer III, foram a base para o sucesso inicial dos alemães em África.

Tal como acontece em quase todas as facções de Company of Heroes 3, as unidades de Afrikakorps são complementadas com uma variedade especifica de grupos de apoio para enfrentar os diferentes tipos de cenários e inimigos no campo de batalha. Por exemplo, os Guastatori italianos com as suas fardas escuras, apresentam lança-chamas que espalham o terror entre as tropas inimigas, ou os carros de apoio Carro Armato M13/40 Light Tank.

Os Afrikakorps estreiam-se em Company of Heroes 3 tanto no modo Campanha (singleplayer) como nos modos multiplayer, quando o jogo for lançado para PC em 23 de Fevereiro. (mais tarde para Playstation 5 e Xbox Series X)