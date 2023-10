Ainda que sejam cada vez mais resistentes, é inevitável que os smartphones tenham de ser reparados, quer por problemas ou para substituir peças com falhas. Esse é um processo que pode ser simples, mas que obriga o utilizador a eliminar os seus dados para estarem seguros. Isso pode em breve desaparecer, com uma novidade que a Google prepara para o Android, o "modo de reparação".

Uma das primeiras ações que é pedida quando um smartphone vai para reparar é que seja feita uma cópia de segurança. Esta é necessária para os dados poderem ser eliminados e assim não ficar acessível a qualquer técnico que vá intervir no equipamento com o Android.

Uma vez que isso muitas vezes não acontece à frente do cliente, não existe uma certeza de que os dados ficam longe de olhares alheios. Assim, é necessário que este processo possa ser realmente seguro e que proteja a informação que vai acompanhar o smartphone quando este está longe do utilizador.

A Google deu agora um passo para agilizar este processo, ao criar o "modo de reparação" para o Android. Este deverá proteger os dados do utilizador, bloqueando-o de qualquer acesso não autorizado e não obrigado depois à reposição de toda a informação no smartphone, um processo que pode ser moroso.

Android is adding native support for repair mode, a feature that "creates a secure environment to protect the user's privacy when the device is being repaired."



