Trump abraça a criptomoeda: World Liberty Financial quer deixar os bancos para trás

Embora já tenha sido muito cético relativamente ao mundo das criptomoedas, Donald Trump parece ter mudado de ideias, estando confiante de que são o futuro. Num direto, o candidato à Casa Branca promoveu a nova empresa dos filhos, a World Liberty Financial.

Donald Trump, Donald Trump Jr. e Eric Trump juntaram-se ao promotor imobiliário de Nova Iorque e grande financiador de Trump, Steve Witkoff, e aos filhos Alex e Zach Witkoff, para uma conversa no X, na segunda-feira. Nesta, a World Liberty Financial foi oficialmente anunciada.

Apesar de já ter vocalizado ser contra este tipo de ativos, Donald Trump promoveu a nova plataforma de criptomoedas dos filhos, além de estar, desde há uns meses, a defendê-los.

Conforme partilhado, a World Liberty Financial tem uma "missão muito clara": "tornar a criptografia e a América excelentes, impulsionando a adoção em massa de stablecoins e finanças descentralizadas". Não foram dados muitos detalhes, mas vários oradores partilharam a vontade de melhorar a acessibilidade e a usabilidade da criptografia.

De acordo com Zak Folkman, funcionário da empresa, a World Liberty Financial não irá "reconstruir a roda", mas antes usar "produtos simples", interagindo com tokens conhecidos como stablecoins, cujo valor está ligado ao dólar americano.

Donald Trump já havia mencionado uma potencial plataforma, há uns dias, tendo sido dito que seria "um abalo para a banca e as finanças".

Segundo o Financial Times, durante a conversa no seu resort na Flórida Mar-a-Lago, na segunda-feira, Trump revelou a Farokh Sarmad, moderador e "orgulhoso irmão criptográfico", que as conversas com os seus filhos mudaram a sua opinião sobre os benefícios dos ativos digitais.

É quase como se os mais jovens soubessem muito mais do que os mais velhos.

Disse Trump, partilhando que o filho de 18 anos tem "quatro carteiras ou algo assim" e que teve de lhe explicar em que consistiam.

Durante a mesma conversa, Steve Witkoff disse pensar que "as finanças descentralizadas são o caminho para o futuro".