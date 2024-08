“Um abalo para a banca e as finanças”: família Trump promove a sua nova plataforma de crypto

"The Defiant Ones", ou DeFi, é o que se acredita ser o nome da plataforma de criptomoedas que Donald Trump promoveu hoje, e que tem sido mencionada pela família do candidato à Presidência dos Estados Unidos. Sem grandes detalhes, sabe-se apenas que deverá ser lançada em breve para os 7,5 milhões de seguidores do empresário na sua Truth Social.

Hoje, Donald Trump escreveu, no agora X, ao qual regressou recentemente, que "por muito tempo, o americano médio foi espremido pelos grandes bancos e elites financeiras", sendo altura "de tomarmos uma posição - juntos". Mais tarde, o filho do empresário, Donald Trump Jr., partilhou a publicação, sem acrescentar detalhes.

Na publicação de ambos, vê-se um link para um canal do Telegram chamado "The DeFiant Ones", que conta com aproximadamente 32.000 subscritores (no momento da redação deste artigo). Noutra publicação, feita no dia 15 de agosto, este canal é descrito como "o único canal oficial do Telegram para o projeto Trump DeFi", que está a construir "o futuro das finanças".

Também os filhos do empresário, Eric Trump e Donald Jr., têm mencionado a futura plataforma, que o primeiro descreveu recentemente como estando relacionada com "imóveis digitais".

É equitativa. É uma garantia a que qualquer pessoa pode ter acesso e fazê-lo instantaneamente. Não sei se as pessoas se apercebem do abalo que isso representa para o mundo da banca e das finanças. Espero que possamos ajudar a mudar isso.

Disse Eric ao The New York Post, no início deste mês.

Segundo a CNBC, os filhos de Trump já mencionaram o projeto da plataforma, dizendo que "finanças descentralizadas são o futuro" e pedindo às pessoas que "fiquem atentas a um grande anúncio".

De acordo com a mesma fonte, recentemente, o filho mais velho de Donald Trump disse que a família não estava a lançar uma memecoin, mas antes a trabalhar para desenvolver uma plataforma de criptomoedas que rivalizaria com o sistema bancário tradicional.

O que queremos fazer é enfrentar grande parte do mundo bancário. Acho que tem havido muita desigualdade em que apenas certas pessoas podem obter financiamento [...] então essa noção de finanças descentralizadas é obviamente muito atraente para tipos como eu que foram debanked.

Apesar de já ter sido crítico das moedas criptográficas, Donald Trump parece ter mudado de opinião, com as últimas alegações a mostrarem-no bastante próximo do conceito.