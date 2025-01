Criptomoeda de Donald Trump dispara para quase 12 mil milhões de dólares

O token criptográfico de Donald Trump disparou, esta segunda-feira, para quase 12 mil milhões de dólares em valor de mercado, atraindo milhares de milhões em volume de negócios. Também a Bitcoin atingiu um recorde apenas algumas horas antes do retorno do multimilionário à Casa Branca.

A dois dias de tomar posse como Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), na sexta-feira, Donald Trump surpreendeu o mercado com o lançamento de uma memecoin própria.

Batizada de $TRUMP e lançada na blockchain Solana, rapidamente atraiu milhares de milhões de dólares em investimentos, tendo integrado a lista dos 35 criptoativos mais valiosas, de acordo com dados do CoinGecko.

No início desta segunda-feira, a criptomoeda de Donald Trump já valia 11,7 mil milhões de dólares em capitalização de mercado, segundo a CoinMarketCap, que a classificou como a 18.ª maior criptomoeda. O seu volume 24-hour trading atingiu 52,5 mil milhões de dólares.

Do número total de tokens, 80% são propriedade da CIC Digital LLC, que é uma afiliada da empresa The Trump Organization, e de outra empresa chamada Fight Fight Fight LLC, segundo o website da criptomoeda $Trump.

Entretanto, no domingo, véspera da tomada de posse de Donald Trump, Melania Trump lançou, também, sua própria criptomoeda, a ser negociada a cerca de 12,03 dólares e com uma capitalização de mercado de 1,9 mil milhão de dólares, de acordo com a CoinMarketCap.

Embora seja tentador descartar isso como apenas mais um espetáculo de Trump, o lançamento do token oficial de Trump abre uma caixa de Pandora de questões éticas e de regulação.

Disse Justin D'Anethan, um analista de criptomoeda independente baseado em Hong Kong, segundo a Reuters, acrescentando que, embora a moeda represente uma mistura do mundo das finanças descentralizadas (DeFi) na arena política, ela "confunde as linhas entre governação, lucro e influência".