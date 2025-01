Nova atualização acrescenta ainda mais inteligência ao Windows 11

A IA está a chegar ao Windows 11 de forma completa. A Microsoft quer tornar esta sua ajuda presente de forma permanente e isso tem sido visto. Agora, e ainda no programa de testes, temos finalmente uma pesquisa ainda mais inteligente e mais capaz.

A Microsoft entusiasmou os seus utilizadores com um novo recurso de pesquisa suportado por inteligência artificial para o Windows 11. A funcionalidade baseada no ChatGPT está agora disponível para teste para os programadores do programa Windows Insider.

O novo sistema de pesquisa pode encontrar facilmente ficheiros e definições utilizando comandos de linguagem natural. Na verdade, a nova pesquisa semântica de que estamos a falar permite aos utilizadores encontrar ficheiros e configurações com comandos de linguagem natural, sem terem de se lembrar do nome exato do ficheiro. Por exemplo, termos gerais como “paisagem” podem ser utilizados para uma imagem ou “gestão do orçamento” para um documento Excel. Com a nova funcionalidade, pode:

Explorador de ficheiros : os utilizadores podem encontrar facilmente documentos ou imagens específicas.

Definições : O acesso rápido pode ser obtido com comandos como “Quero alterar a resolução do ecrã”.

Esta funcionalidade está apenas disponível em dispositivos com unidades de processamento neural (NPU), como os processadores Snapdragon X Elite e Plus, denominados Copilot Plus PC. O suporte para a Intel e outros processadores virá no futuro. Além disso, a pesquisa de IA integrada no Windows 11 suporta atualmente um número limitado de idiomas. Os tipos de ficheiro suportados incluem:

Documentos: .txt, .pdf, .docx, .pptx, .xlsx

Imagens: .jpg, .png, .gif

Segundo a Microsoft, esta funcionalidade será ainda mais desenvolvida. Espera-se que os serviços de armazenamento em nuvem, como o OneDrive, sejam integrados na pesquisa semântica num futuro próximo. Além disso, está planeado trazer suporte total para a caixa de pesquisa na barra de tarefas do Windows 11.