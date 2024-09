Windows 11 ganha novidade na pesquisa com recurso à IA que todos querem experimentar

A IA está a chegar ao dia a dia e a ocupar um espaço importante nos sistemas operativos. A Microsoft, por exemplo, já deu ao Windows 11 algumas ferramentas de IA que são importantes e interessantes. Agora vai trazer mais uma que estará na pesquisa e que todos querem experimentar.

Windows 11 tem novidade na pesquisa com IA

A Microsoft continua a adicionar funcionalidades de inteligência artificial ao Windows 11. Finalmente, foi descoberta uma funcionalidade de pesquisa na nova versão de testes do programa Insider do Windows 11. Como resultado, a Microsoft permitirá a pesquisa de palavras específicas em ficheiros de áudio e vídeo.

Os utilizadores inscritos no canal de testes do Windows Insider descobriram uma nova funcionalidade chamada “Intelligent Media Search” que será incluída no sistema operativo. Conforme os detalhes encontrados na versão preview 27695, o Windows 11 permitirá em breve aos utilizadores indexar e transcrever os seus ficheiros de media com a ajuda da IA.

Assim que a funcionalidade estiver ativada, começará a indexar os ficheiros presentes. Irá usar isso para construir um modelo de IA treinado para reconhecimento e transcrição de voz, e analisar o conteúdo de ficheiros de vídeo e áudio. O sistema notificará os utilizadores quando estiver pronto para suportar os ficheiros indexados.

Microsoft continua a apostar neste campo

Os utilizadores poderão pesquisar frases faladas em conversas, entrevistas e podcasts através do Windows 11. Não é claro se esta funcionalidade será exclusiva dos PC Copilot+ da Microsoft com unidades de processamento neuronal (NPUs) concebidas para tarefas de IA nos dispositivos.

Algumas características do Windows 11 que utilizam atualmente IA suportam processadores Intel e AMD padrão. No entanto, a funcionalidade Smart Media Search parece mais alinhada com a experiência do Copilot+ e como tal acabará por ser exclusiva para estas propostas.

Espera-se que os dispositivos Copilot+ sejam lançados em setembro com preços a partir de 800 dólares. Os processadores Intel e AMD da próxima geração e especialmente a série Qualcomm Snapdragon X, suportarão esta plataforma de forma nativa.