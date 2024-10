Espaço no PC desapareceu? A culpa pode ser da última atualização do Windows 11

Depois de uma espera grande, é finalmente possível instalar a nova grande atualização do Windows 11. Esta será a única que a Microsoft lançará em 2024. É conhecida como Windows 11 24H2, traz novidades importantes, sobretudo quando se trata de funcionalidades baseadas na IA. Um primeiro problema foi agora descoberto e deixa o PC sem espaço em disco.

Atualização 24H2 do Windows 11 traz problema no disco

A nova atualização é uma das que os utilizadores devem instalar, pelas melhorias que traz ao Windows 11. No entanto, um erro da Microsoft pode fazer os utilizadores mudarem de ideias e talvez seja melhor esperar antes de atualizar. Esta verdade é ainda maior para quem tem pouco espaço de armazenamento disponível.

Os utilizadores que já conseguiram instalar a atualização 24H2 do Windows 11 descobriram que perderam espaço de armazenamento. Em concreto, há 8,63 GB de espaço que não podem utilizar ou recuperar de qualquer forma, e tudo devido ao Windows 11, ou melhor, do seu programa de instalação de atualizações, o Windows Update.

Estes quase 9 GB de espaço são ocupados pelos ficheiros necessários para a atualização 24H2. Normalmente, o Windows Update descarrega os ficheiros de atualização para a unidade C: antes de a instalar. No final da instalação, o sistema mantém os ficheiros, caso ocorra algum problema e seja necessária a reinstalação. Se o utilizador preferir, pode eliminar estes ficheiros utilizando o utilitário de limpeza Windows.

Microsoft reconhece que espaço não pode ser apagado

No entanto, os utilizadores que já utilizam o 24H2 repararam que a ferramenta de limpeza não funciona e não consegue eliminar os ficheiros de atualização. Embora tente fazer o seu trabalho, falha e os ficheiros continuam a ocupar os mesmos 8,93 GB de antes.

Ou seja, o Windows 11 ocupa quase 9 GB de espaço que não pode ser recuperado de forma correta, nem mesmo apagando ficheiros manualmente. Não é uma situação ideal, especialmente porque esta é uma das atualizações mais esperadas da história recente do Windows 11. Embora 9 GB não seja muito espaço hoje em dia, tudo depende do tamanho do disco ou SSD que utilizamos para a instalação do Windows.

A boa notícia é que a Microsoft já está ciente deste problema e trabalha para o corrigir, graças aos utilizadores que publicaram o bug nos fóruns oficiais da empresa. A Microsoft confirmou que irá publicar uma correção que permitirá eliminar ficheiros numa futura atualização. De notar que a empresa não forneceu uma data exata de quando isso acontecerá.