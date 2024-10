Google vai retomar o lançamento do WearOS 5 para os Pixel Watch 1 e 2 ainda este ano

O WearOS 5 chegou e é já uma realidade da Google para os seus smartwatches. Esta nova versão traz muitas novidades, mas deparou-se com um problema. Estava a bloquear a atualização dos Pixel Watch 1 e 2, trazendo problemas graves aos utilizadores. A Google resolveu bloquear este lançamento e agora trouxe novidades. Este não deverá chegar tão cedo, enquanto os problemas não forem resolvidos.

Reveladas mais informações do problema dos Pixel Watch

A Google teve de suspender o lançamento do WearOS 5 após receber um número elevado de relatórios de soft-bricking de utilizadores dos Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2. Do que foi visto na altura, a gigante das pesquisas colocou em pausa o lançamento a 26 de setembro, mas na altura não forneceu detalhes sobre o que aconteceu com esta atualização.

Agora, a Google voltou a este tema, com a publicação de um comunicado oficial que envolve a atualização para o WearOS 5, e as notícias não são as melhores. Segundo a empresa, os seus engenheiros continuam a trabalhar numa solução, o que significa que ainda não foi encontrada uma solução para os problemas.

No entanto, a Google está confiante de que conseguirá fornecer aos utilizadores dos Pixel Watch 1 e 2 uma atualização que irá corrigir os problemas de soft-bricking até ao final do ano. Numa publicação nas páginas de suporte da empresa, a Google confirma os seus planos para retomar o lançamento do WearOS 5 para o Pixel Watch 1 e 2 ainda este ano, “assim que mitigarmos os problemas observados”.

Google retomará lançamento do WearOS 5 ainda este ano

A Google também prometeu partilhar atualizações adicionais com a sua comunidade assim que estas estiverem disponíveis. Desta forma, e ao contrário do que fez antes, a empresa irá fornecer dados e informações de forma mais direta e concreta sobre esta situação.

Os problemas de soft-bricking apareceram depois de os Pixel Watch 1 e 2 terem recebido a atualização OTA de setembro. Muitos utilizadores relataram que os seus smartwatches ficaram bloqueados num ecrã em branco assim que instalaram a atualização.

Os afetados por este problema grave, devem reiniciar o seu Pixel Watch. Infelizmente, um simples processo de reinicialização pode não ajudar os utilizadores a reparar o problema do seu smartwatch, pelo que precisam especificamente de repor os seus dispositivos no Fastboot.