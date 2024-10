Microsoft impulsiona a IA no Windows 11 e PCs Copilot+! Estas são as novidades

A Microsoft continua a sua aposta na IA, revelando agora um conjunto de novidades para o Windows 11 e PCs Copilot+ que prometem revolucionar a forma como interagimos com os computadores. As funcionalidades, que estarão disponíveis até ao final do ano, focam-se em tornar as tarefas mais rápidas, simples e personalizadas.

Recordar tudo com o Recall

O Recall é uma funcionalidade inovadora que permite encontrar instantaneamente qualquer conteúdo no PC. Com base no feedback da comunidade, a Microsoft melhorou a ferramenta, permitindo agora guardar imagens e utilizar o Windows Hello para maior segurança.

O Recall também inclui filtros para proteger informações confidenciais, como dados de cartões de crédito. Estará disponível para Windows Insiders em outubro para PCs com Arm e em novembro para PCs com processadores Intel ou AMD.

Click to Do: Ações rápidas na ponta dos dedos

O Click to Do simplifica o fluxo de trabalho ao adicionar um painel interativo no ecrã com sugestões de ações rápidas para imagens e texto. Ao clicar numa imagem, o utilizador pode, por exemplo, pesquisar visualmente no Bing, desfocar o fundo ou remover objetos.

Para texto, as opções incluem reescrever, resumir, traduzir, pesquisar na web ou enviar e-mails. O Click to Do estará acessível em qualquer ecrã dos PCs Copilot+ através da tecla Windows e do rato.

Pesquisa inteligente no Windows 11

Encontrar ficheiros no Windows será ainda mais fácil com a pesquisa melhorada. Os utilizadores poderão utilizar linguagem natural para procurar documentos, definições ou fotos, mesmo offline, graças ao poder da NPU (Unidade de Processamento Neural). Esta funcionalidade estará disponível primeiro no Explorador de Ficheiros e, posteriormente, na Pesquisa Windows e Definições.

Fotos perfeitas com upscaling de IA

É o adeus às fotos pixelizadas! A IA do Windows 11 permite melhorar a qualidade das imagens de baixa resolução, aumentando a resolução até 8 vezes sem perder nitidez. O utilizador terá controlo total sobre o processo de upscaling, garantindo resultados perfeitos.

Criatividade sem limites no Paint

O Paint recebe uma atualização poderosa com ferramentas de IA generativa. Os utilizadores podem descrever o que querem criar ou utilizar gestos de pincel para gerar imagens incríveis. As novas opções de preenchimento e remoção permitem editar imagens com precisão, adicionando ou removendo elementos com um pincel ajustável.

Atualização do Windows 11 2024

A atualização 24H2 do Windows 11 já está a ser disponibilizada, trazendo novidades como a funcionalidade Poupança de Energia para otimizar a bateria, suporte para Bluetooth LE Audio com melhor qualidade sonora e compatibilidade com Wi-Fi 7 para ligações mais rápidas e fiáveis.