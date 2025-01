Preço do gasóleo e gasolina dispara esta segunda-feira! Porquê este aumento?

Tal como informámos na passada sexta-feira, o preço dos combustíveis (gasóleo e gasolina) iria disparar esta semana. Mas este não é apenas mais um aumento! Tendo em conta as subidas, é o aumento mais acentuado desde 2022. Será culpa do Brent ou dos impostos?

Mais uma segunda-feira e mais um aumento no preço da gasolina e gasóleo, desta vez bastante significativo. Com um aumento de 5,5 cêntimos por litro no gasóleo, o valor médio irá disparar para os 1,70 euros por litro. No caso da gasolina, o aumento é de 3,5 cêntimos por litro na passando a custar em média 1,78 euros.

Um "dos culpados" é o aumento do preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência ao mercado em Portugal. De acordo com as informações, esta semana o preço por barril ultrapassou os 81 euros, um máximo desde julho.

Segundo refere a RR, s subida do ISP no início do ano já garantiu ao Estado uma receita adicional de 4,2 mil milhões de euros. Isto já levou a Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) a pedir ao Governo que admita uma redução na tributação dos combustíveis, mesmo que temporária.

Segundo um especialista da DECO, no caso do gasóleo, cerca de 1 euro é para impostos. Relativamente à gasolina, o contribuinte paga cerca de 80 cêntimos só em impostos.

Ouvidos pela CNN Portugal, vários contribuintes dizem que o imposto é exagerado. "Estão-nos a chular, sinto-me chulado", disse um dos condutores.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Para além dos preços disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.