Autonomia dos carros elétricos mais do que triplicou em 10 anos

Conforme já partilhámos várias vezes e até pelos comentários que recebemos de um largo leque de leitores, a autonomia dos carros elétricos ainda é o seu calcanhar de Aquiles, na perspetiva de muitos condutores, que veem nos alcances oferecidos pelas marcas um entrave. Contudo, aparentemente, a autonomia destes veículos mais do que triplicou em 10 anos.

O Departamento de Energia (DOE) dos Estados Unidos avançou informação curiosa sobre a autonomia média dos automóveis elétricos ao longo dos anos.

O último relatório divulgado pelo órgão americano apresenta a autonomia média dos carros elétricos desde o ano-modelo de 2011 até ao ano-modelo de 2024, e mostra que ela melhorou drasticamente ao longo do tempo.

De acordo com o relatório, citado pelo InsideEVs, "o alcance médio de veículos totalmente elétricos para o ano modelo 2024 atingiu um recorde de 283 milhas [455 km] por carga".

Apesar de não parecer um ganho significativo, quando comparado ao ano de 2023, com um aumento de apenas 13 milhas (21 km), se recuarmos mais no tempo, percebemos a enorme melhoria no alcance.

Em 2014, a autonomia média dos carros elétricos era de apenas 84 milhas (135 km), tendo o Nissan Leaf sido o principal responsável por esse valor, segundo o órgão de comunicação focado na mobilidade elétrica.

Por sua vez, em 2024, o número subiu para 283 milhas, o que representa mais do que uma triplicação da autonomia média em apenas 10 anos.

Mesmo recuando apenas a 2016, a autonomia média dos carros elétricos era de 218 milhas (351 km), em comparação com 283 no ano passado.

Considerando que 300 milhas, o equivalente a 483 km, representam uma autonomia consensualmente adequada para a maioria dos compradores, é possível que o alcance médio dos próximos carros elétricos não aumente drasticamente.

1 milha = 1,61 km

