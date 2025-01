Fossibot S3 Pro: o novo Dual-Screen AMOLED a um preço incrível

O Fossibot S3 Pro promete revolucionar o mercado com o seu design de ecrã duplo e características Premium a um preço acessível. Lançado hoje no AliExpress, este dispositivo oferece muita inovação e tecnologia por apenas cerca de 170€.

O grande destaque do S3 Pro é o seu ecrã principal: um AMOLED curvo de 6,67" com resolução 2K (1080x2400 px), proporção 20:9 e densidade de píxeis de 394ppp. Este painel oferece imagens nítidas, cores vibrantes e pretos profundos, elevando a experiência de visualização. Concretamente, a tecnologia AMOLED utiliza píxeis auto-emissivos, eliminando a necessidade de retroiluminação, traduzindo-se assim num dispositivo mais fino, menor consumo de energia e uma reprodução de cores mais precisa. A luminosidade também impressiona, atingindo 500 nits em luminosidade normal e 800 nits no Modo de Alta Luminosidade (HBM), garantindo boa visibilidade mesmo em ambientes exteriores.

Outro ponto inovador é o ecrã traseiro circular de 1,09". Este pequeno painel permite aceder a informações essenciais, como notificações, data e hora, sem precisar de ativar o ecrã principal. Além de funcional, este detalhe acrescenta um toque de originalidade ao design, destacando-o claramente como um dispositivo mais avançado que a generalidade.

Por dentro, o Fossibot S3 Pro é suportado pelo processador MediaTek Helio G85, um octa-core eficiente que oferece bom desempenho para tarefas diárias e para a maioria dos jogos. A acompanhar, existem 8GB de RAM, que podem ser expandidos virtualmente até 20GB graças à tecnologia de extensão de memória, e 128GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão via cartão microSD. Isto garante espaço suficiente para aplicações, fotos e vídeos, mantendo o desempenho fluido.

Já no que respeita às câmaras fotográficas, o S3 Pro apresenta uma configuração sólida: uma câmara traseira principal de 64MP para captar imagens detalhadas, complementada por uma lente macro de 2MP. Na frente, a câmara de 8MP é perfeita para selfies e videochamadas. O software da câmara foi otimizado para obter boa qualidade em várias condições de luz.

A bateria de 5000mAh proporciona autonomia de longa duração, enquanto o carregamento rápido de 18W garante que não precisará de perder muito tempo junto à tomada. Para segurança e conveniência, o dispositivo inclui um leitor de impressões digitais embutido no ecrã.

O novo Fossibot S3 Pro está disponível por tempo limitado na loja oficial Fossinot no AliExpress, por apenas $139,99, que equivale a cerca de 171€ (IVA incluído). Torna-se assim uma escolha irresistível para quem procura qualidade e inovação sem gastar uma fortuna. Para mais detalhes, visite a página oficial da Fossibot ou a loja online.

Fossibot S3 Pro