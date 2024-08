HONOR revelou mais do Magic V3 e aproveitou para mandar farpas à Samsung

Atualmente, o Galaxy Z Fold 6 parece ser o smartphone dobrável que mais oferece aos utilizadores, em especial no campo do hardware. Esse cenário poderá mudar em breve com a chegada do Magic V3 da HONOR, que será apresentado na IFA. A diferença é tanta que ao revelar mais sobre o seu smartphone, a HONOR resolveu apontar algumas farpas à Samsung.

Apresentado na China há pouco mais de um mês, o "Next Big Thin" prepara-se para ser anunciado em Berlim durante a IFA. Para criar o máximo de agitação possível nas redes sociais antes de revelar estas caraterísticas, a HONOR está a tentar vencer a Samsung no seu próprio jogo de marketing.

E caso não seja claro ao que o slogan mencionado apela, a empresa com sede na China também está hoje a retratar o HONOR Magic V3 ao lado do Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5 e Z Fold 4. Para manter as coisas o mais simples possível, o “Next Big Thin” está apenas a ser comparado à concorrência em termos de espessura, vencendo facilmente com apenas 9,3 mm.

Quando dobrado, o Z Fold 6 mede 12,1 mm comparativamente inexpressivos, e se pudermos acrescentar ao gráfico depreciativo de HONOR, o Magic V3 detém uma vantagem importante sobre o seu rival direto no que diz respeito à espessura desdobrada também. Claro, essa não é o único ponto de destaque, mas o HONOR Magic V3 tem uma série de outros pontos fortes.

Falamos de ecrã primário e secundário maiores, mais nítidos e mais suaves do que o Galaxy Z Fold 6 e câmaras mais impressionantes em toda a gama. Há ainda velocidades de carregamento mais elevadas e, uma bateria maior num corpo significativamente mais fino e mais ou menos igualmente leve.

Simplificando, é difícil argumentar contra a superioridade (teórica) do HONOR Magic V3 sobre o Z Fold 6, e é por isso que há um interesse grande em ver o “Next Big Thin” revelado internacionalmente, lançado de forma abrangente em breve.

Será muito interessante perceber como a HONOR consegue bater a sua concorrente direta, que abriu caminho para o mercado dos dobráveis. A marca coreana tem liderado este segmento, mas as propostas da concorrência estão cada vez mais agressivas e mais capazes, tornando qualquer smartphone dobrável mais acessível e tecnologicamente mais avançado.