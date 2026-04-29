Crise dos combustíveis está a levar companhias aéreas a reduzir benefícios aos passageiros

A possibilidade de viajar de avião nos próximos meses pode trazer mais surpresas do que o habitual, e nem todas serão agradáveis. As companhias aéreas encontraram na crise dos combustíveis o melhor argumento para reduzir os benefícios de que desfruta enquanto passageiro.

Crise energética volta a abalar a aviação

A instabilidade no Médio Oriente está novamente a provocar efeitos no setor da aviação. Os problemas nas rotas para o transporte de petróleo, como o estreito de Ormuz, fez disparar o preço do querosene. Como consequência, as reservas energéticas europeias poderão ser insuficientes a curto prazo, com estimativas a apontarem para poucas semanas de autonomia.

Este cenário está a pressionar fortemente as companhias aéreas, que enfrentam custos operacionais cada vez mais elevados e margens de lucro em queda.

Algumas das maiores transportadoras europeias já começaram a sentir o impacto. Há empresas a reportar perdas superiores ao esperado, enquanto outras avançam com cancelamentos em massa. O setor atravessa uma fase particularmente instável, com dificuldades em manter operações previsíveis.

Para os passageiros, isto traduz-se em maior risco de alterações de última hora, cancelamentos e menos garantias no serviço.

Pressão sobre governos para aliviar regras

Perante este contexto, as companhias aéreas intensificaram o lobbying junto das autoridades europeias e britânicas. O objetivo é claro - flexibilizar ou adiar regulamentações que consideram prejudiciais num momento de crise.

Entre as medidas em causa estão alterações às políticas de compensação por cancelamentos, regras sobre horários de operação nos aeroportos e até direitos relacionados com o transporte de bagagem.

Uma das propostas em análise prevê que os passageiros possam transportar gratuitamente uma segunda peça de bagagem de mão de maiores dimensões. Enquanto algumas companhias tradicionais já permitem esta prática, as transportadoras de baixo custo veem-na como uma ameaça direta ao seu modelo de negócio.

Argumento das companhias aéreas divide opiniões

As transportadoras defendem que a atual regulamentação europeia as coloca em desvantagem face a concorrentes de outras regiões. Argumentam ainda que a crise energética agrava essa desigualdade e que não devem ser penalizadas por fatores externos.

Entre as exigências está a isenção de compensações aos passageiros quando os voos são afetados pela escassez de combustível, uma proposta que levanta preocupações entre defensores dos direitos dos consumidores.

Algumas reivindicações do setor já estão a ser atendidas. No Reino Unido, foi anunciada a possibilidade de flexibilizar a regra que obriga as companhias a utilizar os horários atribuídos nos aeroportos, sob pena de os perderem.

Na União Europeia, admite-se a introdução de ajustes temporários em várias normas, incluindo as relacionadas com direitos dos passageiros e práticas de abastecimento.

Apesar de serem apresentadas como soluções provisórias, estas alterações levantam dúvidas. Reguladores europeus reconhecem que medidas deste tipo podem tornar-se permanentes, especialmente quando o setor ganha margem para operar com menos restrições.

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