Samsung lançará o primeiro smartphone com ecrã enrolável!

Tal como temos visto, a Samsung é uma das mais importantes marcas no que toca à inovação e novos produtos. Estes tornam-se depois o padrão da indústria, tendo as funcionalidades copiadas. A Samsung poderá em breve voltar a ter um papel de destaque, agora que prepara uma novidade única. Em breve podemos ver chegar o primeiro smartphone com ecrã enrolável.

Samsung prepara primeiro smartphone com ecrã enrolável

O mercado dos smartphones está a ser inundado de novidades muito importantes e relevantes. Tal como vimos na passada semana, temos já smartphones dobráveis, com ecrã triplo, que assim ganham novo espaço nobre. A Huawei foi a primeira a mostrar uma proposta, mas certamente que outras vão seguir esse caminho.

A Samsung, que pretende oferecer novidades na indústria dos smartphones, prepara-se agora para lançar um produto completamente diferente. Com o seu smartphone com ecrã enrolável planeado para ser lançado em 2025, a empresa apresentará uma nova tecnologia aos utilizadores após a revolução do ecrã dobrável.

O novo dispositivo desenvolvido pela Samsung vai destacar-se pelo ecrã dobrável de 12,4 polegadas. Este tamanho está muito próximo do tamanho do ecrã de muitos portáteis atualmente no mercado. Por exemplo, embora os telefones dobráveis ​​como o Huawei Mate XT ofereçam ecrãs de 10,2 polegadas, este dispositivo eleva literalmente a fasquia no tamanho do ecrã.

Será a evolução dos ecrãs dobráveis que já conhecemos bem

O maior telefone dobrável atual da Samsung, como o Z Fold6, vem com um ecrã de 7,6 polegadas, pelo que o novo telefone enrolável estará muito à frente destes dispositivos com o seu tamanho de ecrã. Além disso, este telefone não vem apenas com um ecrã, mas também com uma tecnologia de câmara sob o ecrã. Ou seja, virá com uma câmara escondida debaixo do ecrã.

A Samsung foi a primeira marca a trazer os telefones dobráveis ​​para o mercado convencional. Com este sucesso, acredita-se que os telefones com ecrã enrolável serão também rapidamente aceites no mercado de consumo. Especialmente com a expectativa de que a Apple introduza a tecnologia de telefone dobrável apenas em 2026, a Samsung pode tirar partido desta vantagem.

Ao mesmo tempo, a Samsung mostra-se como uma das marcas que mais investe em novidade e em trazer novas propostas. Estes novos smartphones, bem como as recentes propostas da Huawei, marcas as tendências e p que de futuro será o padrão para outras marcas e para o mercado.