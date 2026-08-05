Férias em família: estes jogos vão garantir horas de diversão

Agosto é, tradicionalmente, o mês em que a maioria dos portugueses aproveita para tirar férias. Muitas famílias rumam à praia à procura do merecido descanso, de dias mais tranquilos e de tempo de qualidade passado em conjunto. Entre mergulhos, passeios à beira mar e momentos de descontração, é também uma oportunidade para desligar da rotina e criar novas memórias.

Apesar de a praia oferecer várias formas de lazer, há momentos em que um pouco de entretenimento extra pode fazer toda a diferença.

Seja durante as horas de maior calor, quando se deve optar pela sombra, ou ao final da tarde, enquanto se espera pelo pôr do sol, ter alguns jogos à mão ajuda a manter toda a família envolvida.

De facto, preparar a mala com algum entretenimento é um pequeno detalhe que pode enriquecer significativamente as férias.

12 formas de entreter a família toda e guardar memórias

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Além de ajudar a combater o tédio que pode surgir nos momentos mais calmos, estas opções incentivam a convivência, promovem o convívio entre familiares e amigos, e tornam os dias de verão ainda mais memoráveis.

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