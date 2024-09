Vendas do iPhone 16 Pro abaixo do esperado… mas iPhone 16 Plus está muito melhor

Os primeiros dias de venda dos novos iPhone 16 e iPhone 16 Pro estão a ser estranhos. Após a abertura das reservas no dia 13 de setembro, os dados recolhidos mostram como os novos dispositivos estão a ser recebidos. A verdade é que as vendas parecem estar abaixo do pretendido pela Apple, pelo menos dois dos modelos.

Vendas do iPhone 16 Pro abaixo do esperado

Este não é o cenário esperado, mas é o que está a ser mostrado pelo conhecido Ming Chi-Kuo. Este revelou a informação baseado na análise dos prazos de envio indicados na Apple Store, além de inquéritos realizados na cadeia de abastecimento do iPhone. Verificou-se que, de modo geral, as vendas do iPhone 16 são 12,7% inferiores às do iPhone 15. A queda na procura dos modelos “Pro” parece ser a culpada.

Ao olhar aos números específicos, verifica-se que, no total, teriam sido feitas cerca de 36,8 milhões de reservas dos novos dispositivos ao longo do primeiro fim de semana de vendas. Destas, 17,1 milhões corresponderiam ao iPhone 16 Pro Max. Apesar de ser um número grande, que coloca o iPhone mais caro da gama como o mais vendido, a quebra face ao modelo do ano anterior é de 16%.

Comportamento do iPhone 16 Plus está muito melhor

O mais surpreendente é que as expectativas da Apple eram muito diferentes do que acabou por acontecer. Antes do lançamento, a Apple produzia 6 milhões de unidades do iPhone 16 Pro Max, mais 106% que o iPhone 15 Pro Max. Apesar disso, as vendas não foram consistentes ao longo dos primeiros dias de disponibilização no mercado.

A queda é ainda mais notável no caso do iPhone 16 Pro, uma vez que teriam sido reservadas menos 27% de unidades relativamente ao iPhone 15 Pro. O analista acredita que a principal razão que provocou esta diminuição das reservas é a ausência das funções do Apple Intelligence no momento do lançamento dos telefones.

Apple pode ter de mudar estratégia neste smartphone

Mas nem tudo são más notícias para a Apple. Os modelos “básicos” da família, o iPhone 16 e 16 Plus, aumentaram as reservas ao longo do primeiro fim de semana. 10 e 48% para sermos exatos, sendo o modelo maior o mais beneficiado. Apesar disso, foram reservados “apenas” 2,6 milhões de iPhone 16 Plus durante o primeiro fim de semana.

Tendo em conta estes resultados, o analista acredita que a Apple terá de realizar campanhas promocionais agressivas ao longo de 2025 para estimular a procura. Isto, somado à chegada da Apple Intelligence antes do final do ano, poderá ter um efeito positivo nas vendas da nova série de smartphones.