Nasceu o primeiro bebé concebido através de uma tecnologia de fertilidade inovadora

Uma nova técnica de fertilidade oferece uma alternativa à Fertilização in vitro (FIV) tradicional e, segundo a empresa que a desenvolveu, tem menos inconvenientes. Recentemente, nasceu o primeiro bebé humano concebido através desta técnica.

Desde o nascimento do primeiro "bebé de proveta", em 1978, a FIV tem ajudado milhões de pessoas em todo o mundo a ultrapassar problemas de fertilidade.

Neste processo, os óvulos maduros são recolhidos dos ovários e fertilizados por espermatozoides num laboratório. Depois de passar cerca de cinco dias num ambiente de laboratório protegido, o óvulo fertilizado (embrião) é transferido para o útero na esperança de que ocorra uma gravidez - esta é a parte final do processo.

Antes da recolha dos óvulos, os ovários são estimulados a produzir mais óvulos do que o habitual, através da administração de uma ou duas injeções de hormonas por dia, por vezes até 90 injeções por ciclo de tratamento. Um ciclo completo de FIV demora cerca de duas a três semanas, segundo o New Atlas.

Apesar do sucesso, o processo tem algumas desvantagens, nomeadamente, ser caro e não garantir um bebé.

A par dessas, existe o risco de gravidezes múltiplas, que acarreta os seus próprios riscos; são precisas injeções de hormonas, que podem causar a síndrome de hiperestimulação ovárica, em que os ovários ficam inchados e dolorosos; e existe o stress físico e emocional pelo qual os casais passam, associado aos exames regulares, às injeções e à pergunta constante sobre uma potencial gravidez.

Nova tecnologia de fertilidade é "mais rápida, segura e acessível"

Com estas desvantagens em mente, a Gameto, uma empresa de biotecnologia liderada por mulheres e dedicada ao avanço da sua saúde reprodutiva, desenvolveu uma nova abordagem, uma alternativa à FIV tradicional.

A tecnologia de fertilidade inovadora, de nome Fertilo, que utiliza células estaminais para ajudar um embrião a amadurecer fora do corpo, já viu nascer o seu primeiro bebé humano.

Estamos muito satisfeitos por celebrar o primeiro nascimento vivo do mundo concebido com Fertilo. Ao ultrapassar os principais desafios da FIV convencional, como os longos ciclos de tratamento, os efeitos secundários significativos e a tensão emocional e física, o Fertilo oferece uma solução potencialmente mais rápida, segura e acessível para as famílias.

Afirmou Dina Radenkovic, diretora-executiva e cofundadora da Gameto, acrescentando que "este marco assinala um ponto de viragem na saúde reprodutiva e destaca a primeira aplicação da tecnologia de iPSC [células estaminais pluripotentes induzidas] na FIV e o imenso potencial da nossa tecnologia".

O Fertilo difere da FIV tradicional, na medida em que utiliza células de suporte ovariano (OSC) derivadas de iPSC e as cocultiva com um óvulo imaturo, de modo a imitar o processo natural de maturação do óvulo, em laboratório.

Um estudo de 2023 mostrou que este método melhorou significativamente a maturação do óvulo e a formação de embriões.

Segundo a Gameto, o procedimento Fertilo evita 80% das injeções de hormonas que a FIV tradicional requer e reduz a duração de um ciclo de tratamento para três dias.

A capacidade de amadurecer os óvulos fora do corpo com uma intervenção hormonal mínima reduz significativamente os riscos, como a síndrome de hiperestimulação ovárica, e alivia os efeitos secundários causados por doses elevadas de hormonas. O Fertilo é um grande avanço para as mulheres que não toleram ou não querem submeter-se ao fardo do protocolo tradicional de FIV, trazendo esperança e novas possibilidades a uma população mais alargada de doentes.

Explicou Luis Guzmán, diretor do Pranor Labs, no Peru, que supervisionou o procedimento Fertilo que resultou num bebé vivo.

Na semana passada, a Gameto partilhou que tinha feito uma parceria com a cadeia de clínicas de FIV IVFAustralia, sediada na Austrália, disponibilizando a abordagem Fertilo a pacientes em clínicas selecionadas. A empresa tem autorização regulamentar para o Fertilo na Austrália, Japão, Argentina, Paraguai, México e Peru.

Os Estados Unidos poderão ser o próximo país, com a empresa a preparar-se para os testes de Fase 3.