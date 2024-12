Cientistas têm uma potencial chave para a colonização do espaço: esperma de ratinho

A ambição de colonizar Marte não tem sido escondida, pelo que será uma questão de tempo até alguma empresa começar a fazê-lo. Um grupo de cientistas está a testar, agora, uma potencial chave para a colonização do espaço: esperma de ratinho.

Se o objetivo de levar a humanidade para outros planetas for avante, é necessário garantir que os aventureiros que deixarem a Terra conseguem procriar. Caso contrário, os humanos que forem nunca criarão outra geração.

Uma vez que o espaço é ainda uma incógnita gigante para os cientistas, estes têm procurado soluções para os mais variados entraves à exploração espacial, baseando-se nas alternativas que consideram possíveis.

Exemplo disso é a utilização de esperma liofilizado de ratinho para determinar se os mamíferos podem ou não procriar fora das condições ideais da Terra.

O esperma liofilizado está armazenado a bordo da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), numa caixa de proteção contra a radiação. Quando regressar à Terra, no próximo ano, Teruhiko Wakayama, professor do Centro de Biotecnologia Avançada da Universidade de Yamanashi, estudá-los-á para determinar o impacto do ambiente espacial, bem como se podem ser utilizados para criar descendentes saudáveis.

As conclusões poderão fornecer indicações fundamentais para o objetivo de colonização espacial da humanidade.

A partir daí, os cientistas esperam desenvolver um dispositivo que permita aos astronautas realizar Fertilização in vitro de roedores a bordo da Estação Espacial Internacional.

Segundo Wakayama, à CNN, estas experiências podem ser a chave para salvar o futuro da humanidade.

O objetivo desta investigação será o de criar um sistema que permita aos cientistas preservar de forma segura e permanente os recursos genéticos da Terra.

Estes poderiam, posteriormente, ser enviados para o espaço com missões de colonização espacial humana, sejam estas em Marte, Lua ou qualquer outro lugar, permitindo que a humanidade continue mesmo que a Terra enfrente algum tipo de evento catastrófico.