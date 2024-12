Intel lança a GPU Arc B580 a um preço bastante acessível: algo que AMD e NVIDIA já não fazem

A Intel lançou a Arc B580 a 229 euros. Esta placa gráfica, em vez de tentar competir com os modelos topo de gama da AMD ou da NVIDIA, pretende conquistar um mercado que estas duas gigantes parecem ter deixado de lado: o gaming acessível.

Prenda de Natal da Intel?

Apesar de enfrentar uma das maiores crises da sua história, a Intel decidiu surpreender os gamers com uma proposta que promete redefinir o gaming económico. A Arc B580 apresenta-se como uma ótima opção, especialmente numa altura em que AMD e NVIDIA têm vindo a concentrar-se em GPUs cada vez mais potentes... e mais caras.

Em vez de tentar rivalizar no segmento premium, a Intel escolheu uma estratégia diferente: captar a atenção de jogadores que procuram boas performances sem gastar uma fortuna. E parece que a abordagem está a dar frutos.

Equipadas com a nova arquitetura Battlemage e produzidas com fotolitografia TSMC N5, as Arc B580 contam com 12 GB de memória de vídeo, suporte para XeSS 2 (a alternativa da Intel ao DLSS da NVIDIA) e oferecem um ótimo desempenho, sobretudo tendo em conta o seu preço.

Os testes realizados por diversos websites são claros: estas gráficas conseguem competir diretamente com as NVIDIA RTX 4060 e até com as RTX 4060 Ti, mas com uma diferença importante - o preço. Enquanto estas últimas custam, pelo menos, mais 50 euros, a Arc B580 fixa-se num valor imbatível.

Mas nem tudo são rosas

Uma das principais críticas dirigidas à Intel Arc B580 é o seu consumo energético. Com um Thermal design power (TDP) de 190 W, está longe da eficiência apresentada pelas RTX 4060 da NVIDIA. Apesar disso, continua a ser uma opção viável para jogar a 1080p ou 1440p.

Por outro lado, a ausência de tecnologias exclusivas da NVIDIA, como o DLSS, também pode ser uma desvantagem para alguns utilizadores.

Desde o lançamento na semana passada, as Arc B580 têm estado constantemente esgotadas ou disponíveis com preços inflacionados. Em plataformas como o eBay, é comum encontrá-las entre 340 e 430 euros, bastante acima dos 229 euros estipulados. Isto demonstra a popularidade alcançada pela GPU.

E a NVIDIA?

Os rumores de que a NVIDIA está a preparar o lançamento da série RTX 5000 têm vindo a crescer. Contudo, será que a marca estará disposta a competir no segmento das GPUs económicas? A trajetória recente da NVIDIA tem mostrado uma aposta em modelos mais caros, o que poderá dificultar uma resposta direta à Arc B580.

