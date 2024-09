Apple já revelou a quantidade de RAM que está em cada um dos modelos da série iPhone 16

No evento realizado no início desta semana, a Apple apresentou vários novos dispositivos, com destaque grande para a série iPhone 16. Como é normal, a gigante tecnológica não revelou detalhes sobre a quantidade de RAM presente nestes dispositivos. Ainda assim, a Apple já confirmou a RAM presente no iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

RAM presente nos modelos da série iPhone 16

Não se esperava que a Apple revelasse muito sobre alguns aspetos do hardware do iPhone 16. A empresa tem um histórico de manter essa informação mais reservada e ausente de todas as especificações. No entanto, este ano já revelou que todos os dispositivos da série iPhone 16 vão contar com mesma quantidade de RAM. Falamos de 8 GB de RAM.

Toda a série iPhone 16, apresentada no evento de segunda-feira, estará equipada com o processador da série A18. Enquanto os modelos standard e Plus contarão com o chip A18, os modelos Pro e Pro Max estarão equipados com o processador A18 Pro. Estes chips foram escolhidos para suportar o Apple Intelligence, e também há desenvolvimentos notáveis ​​na área da RAM.

Embora nenhum detalhe de RAM tenha sido partilhado durante o evento de lançamento ou listado no site oficial, há novidades. O vice-presidente sénior de tecnologias de hardware da Apple, Johny Srouji, confirmou em entrevista que a série iPhone 16 virá equipada com 8 GB de RAM.

Apple revelou mais sobre o hardware presente

“Estamos a encontrar o equilíbrio certo e a determinar o que faz mais sentido. O Apple Intelligence foi uma funcionalidade significativa que nos levou a acreditar serem necessários 8 GB. Além disso, 8 GB de RAM beneficiarão muito os jogos, jogos de última geração, títulos AAA e outras aplicações avançadas. Acreditamos que isto será extremamente útil.”

Esta é a primeira vez que a Apple confirma a capacidade de RAM para o iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. A decisão de equipar todos os modelos com 8 GB de RAM deve-se, provavelmente, aos requisitos da Apple Intelligence. Os relatórios sugerem que o iPhone 15 e 15 Plus, que têm 6 GB de RAM, não conseguem utilizar totalmente o Apple Intelligence.

É também curioso distinguir entra a RAM que a Apple usa no iPhone 16 e que os fabricantes Android colocam nos seus modelos de topo. Há já equipamentos com 24 GB de RAM presente e que na generalidade parece ser o caminho a seguir. No entanto, em muitos, fica claro que não é necessária tanta RAM.