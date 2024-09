EA SPORTS revela o(a)s melhores jogadore(a)s de EA SPORTS FC 25

A EA SPORTS acabou de revelar o(a)s melhores jogadore(a)s que marcarão presença em EA SPORTS FC 25 e provenientes dos campeonatos espanhol, alemão, britânico e... saudita. Venham conhecê-lo(a)s, connosco.

EA SPORTS FC 25 encontra-se a menos de um mês do seu lançamento. Trata-se de uma data fortemente esperada e desejada por uma tremenda massa adepta que, ano após ano, investe horas (e não só) no jogo da EA Sports.

A edição deste ano, traz várias novidades de relevo, que tocam, não só a jogabilidade, como os próprios modos de jogo e, como não poderia deixar de ser, na base de dados de jogadores.

Todos os anos, a base de dados de EA SPORTS FC recebe atualizações que melhor representem a importância e momento de forma do(a)s jogadore(a)s e como tal, o momento de revelação das notas dos futebolistas é sempre um momento que gera alguma expetativa e ansiedade.

Recentemente a EA SPORTS revelou as notas do(a)s melhores jogadore(a)s que marcarão presença em EA SPORTS FC 25, provenientes dos campeonatos espanhol, alemão, inglês e saudita. Venham ver...

PREMIER LEAGUE e BARCLAYS WOMEN´S SUPER LEAGUE

Eis os ratings dos jogadores da Premier League e das jogadoras da Barclays Women´s Super League mais bem pontuados que marcam presença em EA SPORTS FC 25.

A lista masculina é liderada por jogadores de renome internacional como Rodri, Haaland e De Bruyne entre outros, destacando ainda a presença das nossas estrelas locais como Rúben Dias, Bernardo Silva e Bruno Fernandes que também integram o Top 25.

A lista feminina é liderada por jogadoras de renome internacional como Sam Kerr, Beth Mead e Guro Reiten.

LALIGA EA SPORTS e DA LIGA F

E vamos agora até Espanha, onde os melhores jogadores e jogadoras também tiveram direito a destaque. Sendo assim, eis os melhores ratings dos jogadores da LALIGA EA SPORTS, e das jogadoras da LIGA F.

A LALIGA EA SPORTS é liderada por jogadores de renome internacional como Mbappé, Bellingham, Vini JR entre outros, enquanto que a LIGA F é liderada por jogadoras de renome internacional como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Caroline Hansen entre outras.

BUNDESLIGA e FRAUEN BUNDESLIGA

E chega a vez dos campeonatos alemães, e da Bundesliga e Frauen Bundesliga.

A Frauen Bundesliga é liderada por jogadoras de renome internacional como Alexandra Popp, Lea Schüller e Lena Oberdorf entre outras.

A Bundesliga é liderada por jogadores de renome internacional como Harry Kane, Florian Wirtz, Gregor Kobel entre outros, de destacar ainda a presença de João Palhinha no Top 25

SAUDI PRO LEAGUE

Por outro lado, o campeonato saudita tem vindo a ganhar particular relevo no panorama internacional desportivo, graças à entrada de inúmeras estrelas internacionais nas suas equipas. Cristiano Ronaldo é já um cabeça de cartaz do campeonato saudita mas a verdade é que muitos outros jogadores de qualidade por lá andam, como Neymar JR ou Benzema entre outros, e com destaque ainda para a presença de muitos outros jogadores portugueses João Cancelo, Rúben Neves e Otávio.

O EA SPORTS FC 25 estará disponível a 27 de setembro de 2024 com acesso antecipado através da Ultimate Edition a partir de 20 de setembro de 2024. As reservas já estão disponíveis para o EA SPORTS FC 25, que será lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.