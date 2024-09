Apesar de existir muita tecnologia, a maioria dos portugueses não sabe quanto consome mensalmente de energia cada eletrodoméstico. Para baixar a fatura é preciso reduzir o consumo de energia e hoje dizemos-lhe qual o eletrodoméstico que mais energia consome em casa.

Frigorífico representa entre 20 e 30% da fatura de eletricidade

A resposta pode variar de cenário para cenários, mas normalmente o eletrodoméstico que mais energia consome é o frigorífico. Segundo algumas informações, o frigorífico representa entre 20 e 30% da fatura de eletricidade.

Se for comprar um frigorífico, escolha um com a etiqueta A que são o mais eficiente e G os menos (numa escala de A a G).

Uma máquina de lavar roupa, completamente cheia, poderá ter um peso no total fatura na ordem dos 12%.

A televisão também é um dos eletrodomésticos que mais energia consome. Dependendo da utilização, a televisão poderá representar até 11% da sua fatura de energia. Se for comprar uma TV, invista na tecnologia LED, pois consomem menos 25% do que as LCD e até 40% do que as televisões com plasma. A redução de luminosidade também pode ajudar a poupar uns trocos.

Relativamente a um computador, estes poderão ter um consumo de 20W por hora e em utilização um consumo de 80W por hora. Contas feitas, estando ligado 8 horas por dia, o computador terá, em utilização, um consumo de 640W por dia, mais 320W de consumo silencioso, o que equivale a 960W por dia, sem considerar outro tipo de equipamentos adicionais, como, por exemplo, um ecrã externo.