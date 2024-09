Estes são os gadgets que a Apple descontinuou após o evento do iPhone 16

A Apple realizou a sua apresentação anual do iPhone esta semana, anunciando o iPhone 16, o iPhone 16 Pro, dois modelos de AirPods 4, AirPods Max com USB-C e o Apple Watch Series 10 totalmente redesenhado. Em troca vejam o que a Apple eliminou gradualmente com o lançamento destas novidades.

Uns produtos são lançados e outros passam para o plano do passado, do que já não tem valor comercial direto, pelo menos na página e loja da Apple. Se no mercado corrente ainda têm valor? Sem dúvida, mas a Apple já não os considera.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Desde que o iPhone XS e XR foram lançados em 2018, a Apple descontinua os iPhones topo de gama apenas um ano após o seu lançamento. Provavelmente porque são muito semelhantes, e a Apple prefere que o cliente compre um dos seus iPhones básicos se quiser economizar algum dinheiro.

Esta semana, nas novidades, não houve exceção a esta regra e os primeiros iPhones da Apple com titânio foram retirados da loja online. Em Portugal não há lojas Apple físicas, mas num país onde haja, como Espanha ou França, por exemplo, seguramente ainda os terão em stock e com um desconto de 100 euros. Pelo menos até que os modelos do iPhone 16 sejam lançados no próximo dia 20 de setembro, se estiver interessado.

iPhone 13

A Apple lançou o iPhone 13 em 2021, com uma série de atualizações, incluindo uma bateria de maior duração, um novo sistema de câmara e um notch menor. Este modelo, na versão que ainda hoje é a "entrada de gama" começou a custar 929 euros e recebeu uma série de cortes de preços ao longo dos anos, e atingiu um mínimo de 769 euros antes de ser descontinuado.

Agora, o iPhone 14 tomou o lugar do 13 na faixa de preço dos 769 euros, e o primeiro iPhone da Apple com um notch menor foi descontinuado.

Apple Watch Series 9

Embora não tenhamos recebido um Apple Watch Ultra 3 ou Apple Watch SE 3 no último evento, recebemos o redesenhado Apple Watch Series 10. Tem ecrãs maiores, um altifalante totalmente novo e um novo e encantador acabamento em Jet Black. O aço inoxidável também foi substituído por um novo titânio polido.

Tradicionalmente, os Apple Watches mais antigos não permanecem na linha, e isso continuou a ser o caso. Felizmente, apesar de todas as mudanças na Série 10, não houve aumento de preço, o que é uma coisa boa.

É importante relembrar que todos os modelos do Apple Watch Series 10 nos EUA ainda não terão os recursos de deteção de oxigénio no sangue disponível. Esta mudança começou com o Apple Watch Series 9 em dezembro de 2023, mas em Portugal está tudo a funcionar.

AirPods Max (Lightning)

A Apple lançou um novo par de AirPods Max no evento do dia 9/10, com um novo conjunto de opções de cores e ligação USB-C. O hardware é idêntico ao dos AirPods Max originais, e os auscultadores originais foram agora descontinuados.

Os novos AirPods Max com USB-C ainda têm um preço alto, custam 579 euros. E é um preço elevado porque não possuem o Adaptive Audio e o melhor cancelamento de ruído dos modernos AirPods Pro. No entanto, muitos dos Max com ligação Lightning ainda vão aparecer no mercado a um preço bem melhor.

AirPods 2 e 3

A Apple lançou o AirPods 2 em 2019 e continuou a vendê-los mesmo depois de lançar o AirPods 3 em 2021. No entanto, a Apple introduziu substituições para ambos os modelos esta semana, com duas novas variantes de AirPods 4.

Os AirPods 4 mais baratos custam a partir de 179 euros e têm áudio espacial, o chip H2 e um design mais recente. Há também um acabamento de nível superior do AirPods 4, que inclui cancelamento de ruído ativo. A versão dos AirPods 4 com cancelamento de ruído ativo custa a partir de 199 euros.

Capas FineWoven para iPhone

Por último, mas não menos importante (na verdade, é o menos importante), temos as capas FineWoven para iPhone. A Apple lançou as suas muito controversas capas FineWoven com o iPhone 15 no ano passado, como um substituto “amigo do ambiente” do couro. Era suposto ser um material de tecido de qualidade superior, mas falhou completamente o objetivo. As capas riscam com demasiada facilidade e, em última análise, não satisfazem como produto de qualidade superior.

A Apple parece ter reconhecido este facto e as capas FineWoven para iPhone já não existem para os modelos iPhone 16. No entanto, mantiveram as carteiras FineWoven MagSafe e as braceletes do Apple Watch.