O melhor da fotografia do Pixel 9 vai chegar aos restantes Pixel da Google

A Google tem apostado de forma única na fotografia nos seus smartphones. Para além de câmaras de elevada qualidade, os Pixel têm ainda ma lista alargada de funcionalidades neste campo, oferecida por software. É esta última que parece estar a ser alargada e em breve o melhor da fotografia do Pixel 9 chegará aos restantes Pixel da Google.

Novidades do melhor da fotografia do Pixel 9

Os principais smartphones da Google apresentam normalmente características de câmara exclusivas, e este ano não é exceção. No entanto, estas características chegam geralmente a dispositivos Pixel mais antigos por atualizações de software. De acordo com um relatório do Android Authority, várias características exclusivas da série Google Pixel 9 estarão disponíveis em breve nos Pixels mais antigos.

Em colaboração com a Android Authority, o Assemble Debug descobriu evidências claras na app Google Fotos indicando que as funcionalidades Reimagine e Auto Frame serão implementadas nos modelos Pixel mais antigos. No entanto, ainda não está claro se os Pixels da série A, mais acessíveis, receberão estas atualizações.

O Reimagine permite aos utilizadores modificar texturas, cores ou materiais nas fotos. A IA da Google pode alterar a aparência de elementos como árvores ou céus. Por outro lado, o Auto Frame utiliza a IA para sugerir automaticamente uma composição melhorada da fotografia, analisando o conteúdo da imagem.

Alargadas aos restantes smartphones Pixel da Google

Atualmente, o Google Fotos tem três versões com configurações variadas. A versão básica está disponível em todos os dispositivos Android, enquanto as outras duas são exclusivas para dispositivos Pixel. Uma serve os Pixels lançados entre 2021 e 2023 (Pixel 6 a Pixel 8), e a outra serve a série Pixel 9, lançada em 2024.

A aplicação Google Fotos nos dispositivos da série Pixel 9 inclui código relacionado com as funcionalidades Reimagine e Auto Frame. Estas funcionalidades apareceram agora na versão mais recente da aplicação Google Fotos (6.99) para os modelos Pixel lançados entre 2021 e 2023. Isto sugere que a Google tem planos para lançar estas funcionalidades de câmara e edição para Pixels mais antigos em breve.

Infelizmente, as sequências de código relevantes ainda não estão presentes na aplicação Google Fotos para dispositivos não Pixel. Isso sugere que outros dispositivos Android não receberão estas atualizações tão cedo.