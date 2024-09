Tesla tem o seu robotaxi em testes no parque da Warner Bros antes da revelação a 10 de outubro

A Tesla vai finalmente revelar o seu tão aguardado robotaxi num evento no dia 10 de outubro no Warner Bros Studio. A apresentação estava inicialmente agendada para agosto, mas foi adiada porque Elon Musk solicitou “uma importante alteração no design da frente”. Agora, esta máquina foi vista a circular, provavelmente em testes.

Tesla já tem o seu robotaxi em testes

Antes da inauguração, a 10 de outubro, um robotaxi foi visto a vaguear pelo parque de estacionamento da Warner Bros. Este estaria provavelmente em testes, para aferir das suas capacidades e qualidade. Como se pode ver na publicação feita no X, apresentada abaixo, está fortemente camuflado.

Há uma diferença muito óbvia entre este carro e as imagens que tem circulado na Internet nos últimos meses. Estas mostravam um design diferente, como pode ser visto na imagem à direita na publicação no X. De forma mais clara, o carro real parece ter quatro rodas, enquanto o render só tinha três.

Apresentação será feita a 10 de outubro

Isto é um uma mudança muito grande por parte da Tesla, com certeza. O robotaxi é o seu mais recente projeto, para alavancar a imagem. Antes, o foco da empresa estava na Cybertruck, que se apresenta com um design diferente, destinado a construir e manter todo o interesse que existiu durante muitos anos que passaram do anúncio à sua realidade.

Sem dúvida que a Tesla quer recriar o mesmo nível de entusiasmo com o seu robotaxi. Para isso pode criar um design diferente, mas definitivamente não nas mesmas linhas da Cybertruck.

No entanto, aqui a ideia do produto em si é o que há de mais estranho. Falamos de um táxi robô e automatizado. A Tesla quer trazer para o presente algo que muitos colocavam no ramo da ficção científica e que existia já há muitos anos. Há um interesse grande em ver o quão longe a marca consegue trazer este sonho para a realidade, faltando menos de um mês.