Depois da deteção de várias ameaças, as senhas de acesso ao Portal das Finanças têm novas regras. O principal objetivo é reforçar a segurança no acesso aos serviços e aos dados pessoais disponíveis no Portal das Finanças.

Portal das Finanças: Ainda sem MFA, mas com mudanças na complexidade das senhas

O acesso ao Portal das Finanças ainda se mantém, infelizmente, apenas com a necessidade de introduzir um utilizador e uma senha (password). Apesar de existirem mecanismos que reforçam a segurança, como, por exemplo, autenticação multi-fator, o portal da AT ainda não os implementou.

Recentemente foram anunciadas novas regras para as senhas de acesso ao Portal. As alterações são as seguintes:

Emissão de senhas por carta Após a receção da carta, a Senha de Acesso Internet deve ser alterada obrigatoriamente no primeiro acesso ao Portal das Finanças.

Critérios mínimos de complexidade das senhas de acesso A nova senha, com um mínimo de 8 carateres, deve ser constituída por algarismos, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais.

Estas regras só se aplicam aos novos registos no Portal das Finanças, e a quem fizer a recuperação ou alteração de senha. As atuais senhas dos contribuintes registados no Portal das Finanças continuam válidas.

Mais informação sobre as senhas disponível no folheto “Acesso ao Portal das Finanças – Autenticação e Senhas".