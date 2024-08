O SPIN permite aos utilizadores de serviços de pagamento iniciar transferências a crédito e imediatas utilizando o número de telemóvel (se for um particular) ou o NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN. Saiba como usar.

O SPIN vem melhorar a experiência do utilizador na execução de transferências, ao permitir que sejam iniciadas com base em identificadores do beneficiário conhecidos ou fáceis de memorizar (o número de telemóvel ou o NIPC), em vez do IBAN.

O Banco de Portugal realizou um investimento de mais de 600 mil euros e o sucesso deste serviço, além dos benefícios, será medido pela prevenção e redução da fraude.

Esta nova funcionalidade não pode ser cobrada pelos bancos e não há qualquer limite nas transferências, mensal ou de numerário, além das que o banco define.

Como fazer uma transferência bancária por SPIN?

Fazer uma transferência SPIN é relativamente simples. Para usar a funcionalidade, deve procurar na área das transferências e escolher Por Spin. Depois, indicar o número de telemóvel do destinatário ou o seu NIPC.

Esta funcionalidade está disponível desde junho, mas nem todos os bancos a disponibilizam, para já. Até 16 de setembro de 2024, todas as entidades bancárias deverão permitir transferências de dinheiro por contacto - com o serviço SPIN.