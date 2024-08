Uma das melhores novidades da Google está a chegar aos Samsung Galaxy A

A introdução do Circle to Search pela Samsung representou uma mudança notável e interessante nos smartphones da empresa sul-coreana. Inicialmente revelado com o Galaxy S24, sendo depois expandido aos dobráveis, tem agora caminho aberto para mais um lote de equipamentos. Desta vez são os Samsung Galaxy A a ter acesso a esta novidade.

Circle to Search chega aos Samsung Galaxy A

Este recurso surge da colaboração com a Google, tendo chegado primeiro à família Galaxy S24 e depois à série Pixel 8. Agora, a Samsung trará esta funcionalidade para a série Galaxy A.

Sim, a família Samsung A receberá esta funcionalidade que eleva a experiência inteligente desta série. O movimento foi divulgado graças a um comunicado publicado pela Samsung no qual indica todos os dispositivos que serão compatíveis com o Circle to Search, além de explicar como esta funcionalidade pode ser utilizada em vários dispositivos.

O procedimento é o mesmo em todos, bastando pressionar e segurar a barra inferior do Google Assistente para que o Círculo para Pesquisar seja ativado. Após ativado, o que deve ser feito é criar círculos no ecrã com o dedo para selecionar os elementos que se quer pesquisar. As limitações do Circle to Search são poucas, mas existem e, claro, os rostos estão entre elas.

Uma das melhores novidades da Google

A lista de dispositivos Samsung Galaxy A compatíveis com o Circle to Search é a seguinte:

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Estes quatro equipamentos da família Galaxy A são os que integram o Circle to Search com total surpresa para os utilizadores. Ninguém esperava que uma das novidades mais interessantes da série Galaxy S24 chegasse aos terminais de gama média.

O Circle to Search ainda não está disponível no Galaxy A, mas o que foi anunciado indica que chegará no dia 22 de agosto. Resta esperar para ver como será a integração deste recurso e, principalmente, se os utilizadores farão uso dele.