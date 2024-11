Figure 02 impressiona na fábrica da BMW: robô humanoide está 400% mais eficiente

Um robô humanoide pode ser um auxiliar pertinente em determinados contextos, como em fábricas, onde as tarefas podem tornar-se repetitivas e aborrecidas para os funcionários. Com um aumento de 400% na velocidade e uma melhoria de sete vezes na taxa de sucesso, o Figure 02 impressionou numa fábrica da BMW.

A Figure AI, uma empresa no domínio da robótica, e a BMW revelaram avanços notáveis nas capacidades do robô humanoide Figure 02. Este apresenta uma arquitetura de exoesqueleto concebida com cablagem integrada e gera 50 nm de torque nos ombros, e 150 nm nas ancas e joelhos.

A máquina da Figure possui, também, seis câmaras RGB à volta da sua cabeça, proporcionando uma visão de 360 ​​graus (duas à frente e quatro atrás).

Equipado com microfones e altifalantes, o Figure 02 pode comunicar com pessoas e interpretar informações visuais, sendo capaz de tomar decisões com base nestas.

Saiba mais sobre o Figure 02

Robô humanoide Figure 02 está mais capaz

A operar numa linha de produção, o Figure 02 deu um salto significativo, alcançando um aumento de 400% na velocidade e uma melhoria de sete vezes na taxa de sucesso.

A Figure e a BMW descreveram estes desenvolvimentos como um divisor de águas para os sistemas de fabrico autónomos.

Agora, num vídeo recentemente divulgado, o Figure 02 é mostrado a efetuar até 1000 "colocações" por dia. Isto representa um marco para os robôs humanoides em aplicações industriais.

Isto só irá melhorar à medida que implementarmos mais robôs, recolhermos mais dados e melhorarmos os nossos modelos de IA.

Partilhou Brett Adcock, fundador e diretor-executivo da Figure.

O vídeo mostra, também, as capacidades de alta precisão do robô humanoide, particularmente numa tarefa de inserção de chapa metálica: a tarefa exigia que o robô colocasse "peças de chapa metálica difíceis de manusear" num pino com menos de um centímetro de largura, um processo exigente que dependia de uma precisão milimétrica.

O diretor-executivo da Figure descreveu o desafio, referindo a necessidade de o robô manipular a chapa, evitando colisões e mantendo uma colocação precisa. Além disso, o tempo de ciclo da operação tinha de ser reduzido em quatro minutos para cumprir as normas de produção.

Foi, sem dúvida, 10 vezes mais difícil do que qualquer tarefa de manipulação de mesa estacionária que tenhamos apresentado anteriormente.

O Figure 02 foi testado com sucesso, no início deste ano, na fábrica da BMW, em Spartanburg. Esta foi a primeira vez que a fabricante integrou um robô humanoide na sua linha de produção.

Apesar dos testes, a empresa declarou que, atualmente, "não há robôs da Figure AI na fábrica do BMW Group, em Spartanburg, e não há um calendário definido para trazer robôs Figure para a fábrica".

Estão em curso planos para que o Figure 02 regresse às instalações da BMW em janeiro de 2025.