Via Verde permite pagar portagens em Espanha?

A Via Verde é o sistema de portagens eletrónicas usado em Portugal e uma das principais invenções nacionais. No entanto, será que os dispositivos da Via Verde também funcionam em Espanha?

Sim, é possível pagar com Via Verde, mas...

A Via Verde é um sistema de cobrança eletrónica de portagens em Portugal, criado para facilitar a passagem pelos pórticos de autoestradas e outras infraestruturas que utilizam portagens. Na internet, circulam algumas dúvidas, mas o Polígrafo da Sapo já deu a resposta.

O Grupo Brisa informou que Sim, e que existe um “serviço Via Verde para portagens em Espanha (Traveller)” que “está disponível em determinadas autoestradas” embora não em todas -, conforme descrito na respetiva página.

A mesma fonte realça que “para a utilização do serviço, é necessária a utilização de um Identificador MDR”.

O identificador da nova geração é tecnologicamente mais evoluído, o que permite acesso a mais funcionalidades e serviços.

Ao cumprir as normas europeias e nacionais de interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem em vigor nos Estados-membros da União Europeia a nova geração de identificadores permite o acesso ao serviço Via Verde Traveller .

Nova geração : MDR – medium data rate — 13 dígitos

: MDR – medium data rate — 13 dígitos Geração anterior: LDR – low data rate — 11 dígitos (atualmente já não é comercializado)

As passagens em Espanha serão debitadas com os restantes serviços Via Verde.