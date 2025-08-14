Um astrofísico fez as contas: podemos chegar a um buraco negro com um bilião de euros

Um sistema de lasers aceleraria a nave desde a Terra até um terço da velocidade da luz. E será possível alcançar um buraco negro. Uma missão espacial deste género seria a prova definitiva da relatividade geral de Einstein.

Uma proposta ousada para explorar o cosmos

As ideias mais ousadas são, muitas vezes, as que impulsionam os maiores avanços no conhecimento humano. E ousada é a melhor forma de descrever este estudo apoiado pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China. O objetivo: viajar até aos segredos mais obscuros do universo.

Um astrofísico da Universidade de Fudan, em Xangai, concebeu um plano para enviar uma micronave com o tamanho e peso de um clipe em direção ao buraco negro mais próximo da Terra. O método de propulsão? Um potentíssimo sistema de lasers disparados a partir do nosso planeta.

Liderada por Cosimo Bambi, a proposta pretende testar os limites da teoria da relatividade de Einstein num dos ambientes mais extremos do cosmos. Embora a tecnologia necessária ainda não exista, os avanços na nanotecnologia, propulsão a laser e deteção de buracos negros poderão torná-la viável nas próximas décadas.

Encontrar o alvo e vencer as distâncias

Um buraco negro por descobrir. A missão de chegar a um buraco negro enfrenta dois enormes desafios. O primeiro é encontrar um alvo viável. O buraco negro mais próximo conhecido, GAIA-BH1, está a 1.560 anos-luz.

No entanto, os modelos cosmológicos indicam que poderá existir um buraco negro muito mais próximo, a “apenas” 20 ou 25 anos-luz.

Há novas técnicas para descobrir buracos negros. Acredito que é razoável esperar que possamos encontrar um próximo na próxima década.

Afirma Bambi num comunicado.

Uma vez identificado o alvo, o segundo desafio será lá chegar. As atuais naves espaciais, movidas por propulsão química, são demasiado lentas. A solução proposta por Bambi são nanonaves com apenas alguns gramas, contendo apenas um microchip e uma vela solar de 10 metros quadrados.

Um conjunto de lasers de alta potência, disparados da Terra, poderia incidir sobre a vela, acelerando a nave até um terço da velocidade da luz. Mesmo a essa velocidade, a viagem até um buraco negro a 20 anos-luz duraria cerca de 70 anos.

Os dados recolhidos demorariam outras duas décadas a regressar à Terra, situando a duração total da missão entre 80 e 100 anos.

O potencial científico e os custos da missão

Se a missão for bem-sucedida, as experiências realizadas perto do buraco negro poderiam responder a algumas das questões mais profundas da física moderna.

Existe realmente um horizonte de acontecimentos? Poder-se-ia verificar se a fronteira de não retorno de um buraco negro se comporta como previsto, observando o sinal da sonda enquanto cai.

É válida a relatividade geral de Einstein? A órbita da nanonave serviria para detetar qualquer desvio mínimo das previsões de Kerr, que descrevem o espaço-tempo em redor de um buraco negro em rotação.

Mudam as constantes fundamentais? A missão poderia verificar se constantes como a de estrutura fina variam num campo gravitacional tão intenso.

Não seria barato. O plano é altamente especulativo. Só o sistema de lasers custaria cerca de um bilião de euros.

Pode soar verdadeiramente louco e, de certo modo, mais próximo da ficção científica.

Admite Cosimo Bambi.

Ainda assim, marcos como a deteção de ondas gravitacionais ou a fotografia da sombra de um buraco negro também pareceram impossíveis no seu tempo.