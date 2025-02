Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Em mais uma sugestão de ficção científica, trazemos uma estreia, que pode até ser perturbadora para os mais sensíveis.

Cassandra | 6,6/10 ⭐

A casa inteligente mais antiga da Alemanha desperta a sua assistente de Inteligência Artificial, a Cassandra, após décadas, quando uma nova família se muda para lá.

A família, que se muda à procura de um recomeço, desconhece que os ocupantes anteriores morreram de forma misteriosa.

Com seis episódios, a mais recente produção alemã da Netflix estreou no dia 6 de fevereiro e destaca-se nos primeiros lugares do top mundial do serviço de streaming.

Cassandra