Instagram é o novo Reddit: botão de “downvote” chegará em breve aos comentários da app

O Instagram começou a testar um botão de "downvote" ou "não gosto". Contudo, a rede social não vai começar a mostrar o número de downvotes nas publicações, nem nada do género. Na realidade, esta nova funcionalidade destina-se a classificar apenas os comentários.

Nos últimos dias, vários utilizadores do Instagram repararam num novo botão em forma de seta para baixo em cada comentário. Ao clicar nele, as pessoas podem indicar que não gostam desse comentário específico.

Este conceito está longe de ser revolucionário na web, considerando que é uma ferramenta crucial noutras plataformas como o Reddit e o Stack Overflow.

A opção de "não gostar" de um comentário aparece ao lado do tradicional botão de coração que os utilizadores usam para indicar que gostaram de um comentário. Contudo, ainda não se sabe quando estará disponível para todos.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, sublinhou que, por enquanto, isto é apenas um teste e não deve ser visto como mais do que isso. Além disso, explicou que não vão notificar ninguém quando um comentário for marcado negativamente, nem mostrarão um counter com a quantidade de "não gostos" que um comentário tem.

Então, para que servirá o downvote nos comentários do Instagram?

Como mencionado anteriormente, votar se os comentários numa publicação são positivos ou negativos é quase tão antigo como a própria web. O que o Instagram propõe é que os utilizadores possam determinar que respostas são relevantes ou não, o que influenciará a sua visibilidade.

No futuro, poderemos integrar esta funcionalidade na classificação dos comentários para mover os menos desejados para baixo.

Disse Mosseri. Portanto, o que a rede social poderá adotar não será mais do que um sistema de upvote e downvote, parecido ao que muitos fóruns utilizam há anos.

Assim, se comentar uma publicação e receber muitos downvotes, é provável que perca visibilidade rapidamente. O chefe do Instagram afirma que o objetivo é tornar os comentários no feed e nos Reels "mais amigáveis". Será interessante ver se esta medida terá sucesso.

Não foi mencionado por quanto tempo durará este teste nem quantos utilizadores do Instagram estão envolvidos. Dependendo dos dados recolhidos sobre a sua utilização, a Meta decidirá se esta funcionalidade será disponibilizada para todas as contas ou se não passará de uma simples experiência.

