5 anos de Disney+ em Portugal: plataforma está a custar menos de 3 euros por tempo limitado!

Disponível em Portugal desde há exatamente cinco anos, os conteúdos assinados pela Disney estão, agora, disponíveis por via de uma subscrição inferior a três euros. Se é fã dos filmes e séries da gigante da animação e do entretenimento, aproveite, pois a campanha termina em breve.

No dia 15 de setembro de 2020, informámos sobre a chegada da aguardada plataforma de streaming da Disney, que incluía conteúdos, também, da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Agora, a plataforma tem a decorrer uma campanha, por via da qual os utilizadores podem subscrever o serviço por menos de três euros:

Plano standard com anúncios está disponível por 2,99 €/mês (em vez de 6,99 €) - conteúdo com intervalos de publicidade, com reprodução em dois dispositivos em simultâneo e resolução máxima de 1080 p (Full HD);

Plano standard está disponível por 5,99 €/mês (em vez de 10,99 €) - sem publicidade e com possibilidade de transferir conteúdos para ver offline;

Plano premium está disponível por 9,99 €/mês (em vez de 15,99 €) - sem publicidade, com reprodução em quatro dispositivos em simultâneo e resolução máxima de 4K Ultra HD e HDR; tem ainda suporte para som em Dolby Atmos.

Esta oferta está disponível por tempo limitado, terminando no dia 27 de setembro. Contudo, após subscrever, os valores da campanha têm a validade de três meses. Após este tempo, o preço de cada plano volta ao normal.

3 conteúdos para ver no Disney Plus

A plataforma de streaming oferece, claro, os clássicos da Walt Disney, como Aladdin, Rei Leão, Alice no País das Maravilhas, e a Bela e o Monstro, bem como Mickey Mouse, Lilo & Stitch, Phineas and Ferb, Frozen, Moana, Idade do Gelo, entre muitos outros títulos.

No campo da tecnologia, a plataforma não é a mais recheada, mas inclui alguns conteúdos interessantes, nomeadamente:

Alien: Planeta Terra (série avaliada em 7,6 estrelas no IMDB)

Quando uma misteriosa nave espacial cai na Terra, uma jovem e um grupo desorganizado de soldados táticos fazem uma descoberta fatídica que os coloca cara a cara com a maior ameaça do planeta.

Mech-X4 (série avaliada em 6,3 estrelas no IMDB)

Ryan Walker desperta misteriosamente o MECH-X4, um robô gigante construído para defender Bay City da destruição iminente. Quando monstros começam a atacar, Ryan recruta os seus dois melhores amigos e o seu irmão para ajudar a pilotar o robô, a única esperança de salvar a cidade da destruição em massa.

The Dropout: A História de uma Fraude (série avaliada em 7,5 no IMDB)

A tentativa da fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, de revolucionar o setor de saúde, após abandonar a faculdade e iniciar uma empresa de tecnologia.