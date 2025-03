Tesla recolhe quase todas as Cybertruck. Há peças a cair em andamento

Os problemas parecem não acabar para Elon Musk e, sobretudo, para a Tesla. Depois das ações afundarem, do vandalismo contra os veículos, proprietários, contra as estações de carregamento, manifestações contra a marca e um agudizar de medidas contra os elétricos americanos, agora a própria marca tem em mãos a missão de reparar quase todas as Cybertruck porque estão com problemas de qualidade de fabrico.

Recall de quase todas as Tesla Cybertruck

Um mal nunca vem só, o adágio é antigo e parece estar bem atual. Pelo menos a Tesla vê-se em mãos com muitos problemas, sobretudo depois de Elon Musk ter entrado ao lado de Trump para o governo americano que tem tomado medidas mais radicais contra os próprios americanos e contra o mundo em geral.

Esta semana soube-se que a Tesla foi retirada do Salão Internacional do Automóvel de Vancouver, Canadá. Contudo, e apesar das palavras de otimismo de Musk, o tempo é de cuidar dos problemas. Agora é a vez da pickup Cybertruck.

Desde a sua chegada que este elétrico, bizarro, tem tido a sua quota-parte de altos e baixos, tanto para o melhor como para o pior. Mas, nos últimos tempos, têm vindo a acumular-se notícias sobre a forma como as coisas estão a correr mal.

O último exemplo é uma recolha massiva. Tão grande que cada um deles tem de ir à oficina.

Peças a cair em andamento

Segundo as informações, acredita-se que afete apenas 1% dos veículos, mas a NHTSA (responsável pela segurança rodoviária nos Estados Unidos) não teve escolha: todos os Tesla Cybertruck fabricados entre 13 de novembro de 2023 e 27 de fevereiro de 2025 têm de ir à oficina.

A razão é tão simples como o facto de alguns dos seus painéis de aço da carroçaria poderem eventualmente destacar-se do veículo. Obviamente, o defeito é particularmente perigoso se a queda ocorrer durante a condução, o que obrigou à recolha de 46.096 Tesla CyberTrucks afetados por este problema.

O problema reside na moldura decorativa que cobre o pilar A e se estende até à área traseira onde termina o tejadilho. O adesivo que fixa esta peça pode não ser suficiente para garantir a sua integridade e, como resultado, a peça pode desprender-se em movimento.

O site The Drive recorda que o problema foi relatado por um número suficiente de pessoas que a empresa teve de parar a linha de montagem há alguns dias para aplicar uma solução para que, evidentemente, as suas peças não caiam pelo caminho.

Indestrutível... disse Musk

Quando Elon Musk revelou o carro, falou de uma carroçaria “indestrutível”. Pouco mais de um ano depois, só há más notícias em torno desta descrição.

Em primeiro lugar, se um automóvel for indestrutível, é mau sinal. Sobretudo em caso de acidente. Os automóveis deformam-se para absorver a energia do impacto. Os testes de colisão mostraram que um Cybertruck que embate num muro absorve uma quantidade de energia muito baixa, ao ponto de partir o eixo traseiro em vez de absorver o choque na parte da frente.

Mas também estamos a ver que também não é “indestrutível”. Pelo menos no que diz respeito aos seus painéis decorativos, porque esta não é a primeira vez que o Cybertruck tem de ser recolhido porque um dos seus painéis caiu em movimento.

Em junho de 2024, 11.688 veículos foram à oficina porque uma moldura traseira podia soltar-se devido a um adesivo aplicado incorretamente. Mas outras peças parecem estar a cair, com o tempo!

O problema com os moldes tem sido o foco das últimas recolhas, mas não foram os únicos que levaram o carro da Tesla a ir à oficina. Meses antes, em abril de 2024, um problema com o acelerador também obrigou 3.878 veículos a passar pela oficina.

Mais uma vez, o adesivo utilizado não fixou corretamente a peça que é pisada quando o condutor acelera. Esta peça poderia se soltar e ficar localizada na parte superior, aplicando uma força indesejada no pedal e, assim, acelerando o carro.

Parece também que o tempo frio é particularmente problemático para as molduras utilizadas no automóvel.

Como se pode ver neste vídeo, os condutores estão a descobrir que, quando as temperaturas são particularmente baixas, é mais provável que as peças se solte.

Como vimos, a utilização dos autocolantes tem sido particularmente problemática para a empresa, mas não foi certamente o único obstáculo com que a Tesla teve de lidar. No seu primeiro ano no mercado, os proprietários foram chamados à atenção (Recall presencial ou via OTA) sete vezes.

Como demos conta, alguns deles foram resolvidos via OTA, como os problemas com os sensores de pressão dos pneus, mas para outros, como a queda do molde do para-brisas, não havia outra opção senão ir à oficina. As câmaras também não funcionaram corretamente, obrigando a uma nova atualização.

A Tesla Cybertruck pode gabar-se de outra coisa

Sim, a Cybertruck tornou-se o veículo que melhor define a figura de Elon Musk. O carro é excessivo e a polémica acumulada deu origem a um movimento que defende até ao fim as suas capacidades.

Contudo, é também tem sido o argumento perfeito para protestar contra o dono da Tesla e as suas decisões políticas enquanto membro do executivo norte-americano.