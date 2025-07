Até a Ferrari se rende aos carros da Xiaomi! Apanhada a testar o Xiaomi SU7 Ultra

Em pouco mais de um ano, a Xiaomi conseguiu conquistar o competitivo setor automóvel com um carro elétrico. O Xiaomi SU7 tornou-se um dos modelos mais procurados do mercado e isso atrai a concorrência. Agora foi a Ferrari a render-se e foi apanhada a testar este carro elétrico.

Apanhada a testar o Xiaomi SU7 Ultra

O sucesso dos carros da Xiaomi não passou despercebido entre as marcas estabelecidas, especialmente aquelas que há anos tentam fazer sucesso uma proposta para este mercado. Não é surpresa, então, que algumas unidades do Xiaomi SU7 tenham acabado nas mãos dos concorrentes. A mais recente tinha sido a Hyundai, que adquiriu várias unidades do SU7 Max para pesquisa.

Mas nada disto poderia preparar para as fotos publicadas no Weibo de um Xiaomi SU7 na fábrica da Ferrari. A empresa está interessada no que a Xiaomi alcançou. Por mais surpreendente que possa parecer, a acredita que pode aprender muito com a Xiaomi, e essa pode ser a razão pela qual esta unidade do Xiaomi SU7 Ultra acabou por circular pela sua sede.

A empresa italiana não fez nenhuma declaração pública sobre o assunto. Não seria surpreendente se alguns funcionários estudassem uma unidade do modelo Ultra. Afinal, o Xiaomi SU7 Ultra consegue superar muitos desportivos. Isto graças aos seus 1.526 cavalos de potência provenientes dos seus dois motores elétricos, que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,98 segundos.

Ferrari rendeu-se ao carro elétrico

Embora ainda seja uma berlina elétrica, com tudo o que isso acarreta a nível de peso e dinâmica, o Xiaomi SU7 Ultra tem um potencial tremendo como carro desportivo. A Ferrari parece estar ciente disso. Um protótipo baseado no SU7 Ultra bateu o recorde da Ferrari no circuito de Nürburgring, alcançando a terceira posição entre todos os carros que atacaram esta lendária secção.

Não é de estranhar, então, que a Ferrari queira conhecer um pouco melhor o seu novo rival. Ttanto mais que os seus futuros lançamentos podem competir de igual para igual com os da Xiaomi. E tudo indica que a Ferrari ultima o desenvolvimento do seu primeiro carro 100% elétrico, que também foi fotografado em Maranello.

A chegada do SU7 Ultra a Maranello coincidiu com os testes deste modelo elétrico. É bem possível que a Ferrari esteja a comparar ambos os veículos para perceber melhor como melhorar a sua oferta. Tudo isto é irónico, tendo em conta que, quando foi lançado, o Xiaomi SU7 foi muito criticado por ser uma "cópia chinesa" dos carros ocidentais. Agora, são as marcas ocidentais que estão "de olho" na Xiaomi.