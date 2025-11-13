Novo dieselgate? Consumidores dos Países Baixos avançam contra a BMW

Uma organização de consumidores dos Países Baixos alega que a BMW enganou os compradores, fazendo com que os veículos parecessem mais ambientalmente limpos do que eram de facto. Cerca de 100.000 carros vendidos a compradores holandeses estarão afetados.

A organização de consumidores holandesa Consumentenbond e a fundação de reclamações em massa Car Claim estão a processar a BMW por alegadamente utilizar software ilegal para falsificar as emissões nos seus carros a diesel.

Segundo um comunicado no site oficial da Consumentenbond, "durante anos, a BMW comercializou carros a diesel como sendo ecológicos, amigos do ambiente e eficientes".

Segundo a BMW, os consumidores podiam conduzir os carros "sem qualquer culpa para com o ambiente".

Lê-se no comunicado, que contradiz a alegação da empresa alemã, expondo que vários estudos, "incluindo os da Car Claim e na Alemanha, França e Reino Unido, revelam que estes motores a diesel contêm software de manipulação proibido".

Desta forma, "a BMW reduziu artificialmente as emissões de NOx (azoto) durante os testes oficiais de homologação", segundo a organização.

Os carros pareciam estar em conformidade com a norma legal e foram indevidamente colocados no mercado. No entanto, em condições normais de utilização, estes veículos apresentam valores de emissões alarmantemente elevados.

Descreve a organização de consumidores, desvendando que "o caso diz respeito a todos os automóveis a diesel das marcas BMW e MINI que foram colocados no mercado holandês entre 1 de janeiro de 2009 e 1 de setembro de 2019".

Organização exige que os clientes da BMW sejam compensados

Na perspetiva de Sandra Molenaar, diretora da Consumentenbond, "é vergonhoso como a BMW enganou tanto as autoridades de certificação como os consumidores".

Segundo a organização, "a empresa deve assumir a responsabilidade por isso", compensando os consumidores que enganou.

Mais do que isso, a Car Claim revela querer que a BMW faça o recall e adapte esses motores a diesel fraudulentos, para cumprirem, de facto, as normas legais de emissões.

Apesar de termos iniciado um processo judicial, continuamos a apelar à BMW para que encete conversações para chegar a uma solução justa. O recente acordo para os automóveis a diesel da Volkswagen, Audi, Škoda e SEAT demonstra que é possível chegar a um acordo coletivo.

Disse Guido van Woerkom, presidente da Car Claim, recordando o dieselgate, de 2015, que envolveu carros do grupo Volkswagen, desde modelos da marca homónima, até unidades da Audi, Škoda e SEAT.

Este ano, no dia 10 de setembro, as organizações chegaram a um acordo com a fabricante para compensar os proprietários lesados.