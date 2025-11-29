Contagem de asteroides próximos da Terra ultrapassa os 40.000

Os astrónomos atingiram um marco significativo na monitorização de objetos próximos da Terra. Podemos pensar que estamos "a salvo", mas, na verdade, conhecidos, são já 40 mil asteroides... perto de nós!

Os astrónomos descobriram recentemente o asteroide próximo da Terra número 40.000, anunciou a Agência Espacial Europeia a 20 de novembro de 2025.

O que são asteroides próximos da Terra?

Um asteroide é um remanescente rochoso da formação do sistema solar há mais de 4 mil milhões de anos. A maioria orbita o Sol entre Marte e Júpiter.

Um asteroide próximo da Terra (NEA) é aquele cuja órbita o traz a cerca de 45 milhões de quilómetros da órbita da Terra. Essa distância é suficientemente curta para que as equipas de defesa planetária mantenham uma vigilância constante.

Os astrónomos descobriram o primeiro NEA, Eros, em 1898. Durante décadas, as descobertas surgiam lentamente.

Isso mudou quando telescópios de observação dedicados, nos anos 1990 e 2000, começaram a encontrar centenas de novos NEAs todos os anos. E agora, em novembro de 2025, o número total de NEAs identificados ultrapassou os 40.000.

Os astrónomos descobriram cerca de 10.000 deles só nos últimos três anos.

Luca Conversi, gestor do Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra da ESA (NEOCC), afirmou:

O número de descobertas está a aumentar exponencialmente, de 1.000 no início do século para 15.000 em 2016 e 30.000 em 2022. À medida que a próxima geração de telescópios entrar em operação, esperamos que o número de NEAs conhecidos continue a crescer a um ritmo ainda maior. Inaugurado este ano, o Observatório Vera C. Rubin, no Chile, embora não dedicado exclusivamente à observação de asteroides, irá descobrir dezenas de milhares de novos NEAs e outros asteroides. Entretanto, os telescópios Flyeye da ESA, concebidos com uma visão ampla semelhante à de um inseto, irão detetar asteroides que escapam aos atuais levantamentos.

Apenas a ponta do icebergue

Sempre que um novo NEA é descoberto, os astrónomos utilizam todas as observações disponíveis para prever o seu trajeto anos, décadas e até séculos no futuro. Sistemas de software dedicados calculam se o objeto tem alguma hipótese de impactar a Terra pelo menos no próximo século.

Estas previsões e avaliações de risco são atualizadas e refinadas sempre que surge uma nova observação. Na ESA, o Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra, parte do Gabinete de Defesa Planetária, realiza este trabalho.

Quase 2000 NEAs têm uma probabilidade diferente de zero de impactar a Terra algures nos próximos cem anos. Contudo, a maioria destes objetos é muito pequena e não representa perigo significativo. As suas probabilidades de impacto são geralmente muito inferiores a 1%.

Importa referir que os maiores NEAs, aqueles com mais de 1 quilómetro de diâmetro, são também os mais fáceis de detetar. Muitos foram dos primeiros a ser encontrados. Estes objetos causariam efeitos globais se atingissem a Terra, mas a comunidade científica está confiante de que já identificou a vasta maioria.

Atualmente, o foco está na deteção e acompanhamento de asteroides de tamanho médio, entre cerca de 100 e 300 metros de largura. Muito mais difíceis de localizar, causariam danos regionais graves se atingissem o nosso planeta.

Ainda há trabalho por fazer; os modelos atuais sugerem que apenas cerca de 30% destes objetos foram descobertos.

Prever e prevenir asteroides perigosos

Felizmente, nenhum dos 40.000 NEAs conhecidos representa motivo de preocupação num futuro previsível. No entanto, a ESA não está simplesmente à espera do dia em que uma ameaça seja detetada.

A equipa de Defesa Planetária da Agência supervisiona também o desenvolvimento das capacidades europeias de mitigação de asteroides através de missões como a Hera.

A Hera está atualmente no espaço e a caminho do asteroide Dimorphos, onde irá estudar as consequências do impacto levado a cabo pela sonda DART da NASA em 2022.

Ao examinar em detalhe como o impacto alterou a estrutura e a trajetória de Dimorphos, a Hera ajudará a transformar a deflexão de asteroides numa forma fiável de proteger a Terra.

A ESA está também a planear ativamente a missão Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) para o asteroide Apophis, com 375 metros de diâmetro, acompanhando-o numa passagem segura, mas excecionalmente próxima da Terra em 2029.

Através da observação no infravermelho, a missão NEOMIR (Near-Earth Object Mission in the Infra-Red) permitirá detetar pela primeira vez perigos de impacto semelhantes ao evento de Chelyabinsk com antecedência.

Prevista para lançamento em meados da década de 2030, a NEOMIR irá fechar uma grande zona cega no hemisfério diurno da Terra, onde a luz solar intensa impede a deteção de asteroides com telescópios óticos terrestres.

O que começou com a descoberta de Eros em 1898 transformou-se num esforço global que identificou com sucesso dezenas de milhares de asteroides próximos da Terra.

Cada nova descoberta, das quais certamente haverá muitas milhares nos próximos anos, melhora a nossa compreensão da história do sistema solar e reforça a nossa capacidade de manter o planeta seguro.

Em resumo, os astrónomos anunciaram em novembro de 2025 que já descobriram mais de 40.000 asteroides próximos da Terra.