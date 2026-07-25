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A partícula “Oh-My-God” continua a desafiar a ciência 245 mil anos depois

· Ciência 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Realista says:
    25 de Julho de 2026 às 19:07

    Gostei muito deste artigo. Boa.

    Responder
  2. PorcoDoPunjab says:
    25 de Julho de 2026 às 19:46

    O que continua a desafiar a ciência é terem retirado o acento de “pára” para ficar igual a “para”.
    Conforme se pode notar acima, fica uma pérola.. “o tempo praticamente “para” para a própria partícula”.
    Coisas de corruptos , de abortos ortográficos e de um povo manso e inútil.

    Antes que venha aí o lápis azul, eu não estou a criticar quem escreveu o artigo, porque técnicamente está correcto, à luz do aborto ortográfico, estou a criticar o próprio aborto em si, o corrupto que o mandou executar e o bandalho que teve a ideia de um disparate destes, um tal de Casteleira, ou lá o que era.

    Outra pérola é ” o filme teve 100 espetadores a assistir”.. que jóia. Falta saber onde estiveram espetados os espetadores.

    Fazer uma coisa destas é vergonha suficiente para cometer seppuku, mas vergonha é coisa que esta gente desconhece.

    Responder
    • Vítor M. says:
      25 de Julho de 2026 às 20:20

      Não te vejo a escrever pharmácia, commércio, theatro, outrossim, cousa, fermoso e tanta soutras que podias usar. Mas, lá está, não percebes que a língua portuguesa é rica pela sua adaptação aos tempos.

      Como era dito noutros tempos: “Ó alvar e desassisado, melhor vos fora guardar silêncio que dar mostras de tão pouca sapiência.”

      Responder

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