Medicina de precisão: Vietname implanta fémur em 3D numa criança com cancro

O Vinmec Healthcare System realizou com sucesso o primeiro implante de um fémur totalmente impresso em 3D numa criança de 8 anos com um cancro, osteossarcoma, preservando a sua mobilidade e definindo um novo padrão na oncologia ortopédica pediátrica.

A informação em 5 pontos: Primeiro fémur completo impresso em 3D para uma criança com cancro ósseo.

Implante em titânio personalizado e adaptado ao crescimento.

Totalmente concebido e operado no Vietname.

Marco médico na oncologia ortopédica infantil.

Demonstra o potencial da impressão 3D para uma saúde mais sustentável.

Avanço inédito na cirurgia ortopédica infantil

Uma equipa do Hospital Internacional Vinmec Times City implantou o primeiro fémur completo impresso em 3D num rapaz de 8 anos com osteossarcoma — uma forma agressiva de cancro ósseo.

Este procedimento não só salvou o membro, como posiciona o Vietname como um novo protagonista na medicina de precisão pediátrica.

Aplicação pioneira na oncologia pediátrica

As substituições totais de fémur em crianças são raríssimas devido à ausência de implantes adaptáveis. Nunca antes se documentara um implante femoral em 3D, personalizado, numa criança.

O implante foi desenhado e produzido localmente pela equipa biomédica da universidade VinUni, com base numa reconstrução anatómica detalhada e prevendo o crescimento futuro da criança — algo que os implantes tradicionais não contemplam.

Este feito resultou da colaboração entre cirurgiões ortopédicos, oncologistas, radiologistas e engenheiros.

Engenharia com futuro

O processo envolveu duas cirurgias:

Em janeiro de 2024, foi feita a remoção do tumor e colocado um enxerto de cimento temporário.

Em maio de 2025, já com o paciente estável, foi implantado o fémur de titânio personalizado e modular, que poderá ser ajustado ao crescimento da criança, reduzindo futuras cirurgias.

Nenhum fabricante estrangeiro ofereceu solução adequada, pelo que a produção local foi a única via — mais rápida, económica e sustentável.

Vietname e o avanço médico no Sudeste Asiático

Este marco coloca o Vietname num ecossistema médico regional cada vez mais capaz de criar soluções avançadas e sustentáveis. Embora Singapura e Malásia usem já impressão 3D em medicina, esta foi a primeira prótese femoral infantil de alta complexidade desenvolvida integralmente no país.

Segundo a Metatech Insights, o mercado de impressão 3D em saúde na Ásia-Pacífico crescerá de 1,04 mil milhões de dólares em 2025 para 6,7 mil milhões de dólares em 2035, impulsionado pela procura por soluções personalizadas e investimento tecnológico.

Produzir dispositivos biomédicos complexos localmente reduz a dependência externa e prova que a inovação médica deixou de ser exclusividade do Ocidente.

Vencer o cancro: uma história de coragem e esperança

Por trás deste feito, está a história de uma mãe que recusou a amputação proposta. A sua determinação motivou a equipa médica a procurar uma solução mais avançada e humana.

A operação foi arriscada, inovadora e emocionalmente exigente, mas teve sucesso. Hoje, o menino caminha com um implante feito no seu próprio país, com tecnologia de ponta e pensado exclusivamente para si.

O potencial da impressão 3D em saúde

Reduz o desperdício com peças feitas à medida.

Baixa os custos ao eliminar intermediários.

Reduz a pegada de carbono pela produção local.

Promove a equidade, permitindo a países em desenvolvimento aceder a soluções avançadas.

Reforça a autosuficiência tecnológica e médica.

Este caso comprova que, com visão, engenharia e cooperação, a medicina pode ser mais humana, acessível e sustentável.