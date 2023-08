É uma realidade! Foi concebido o primeiro software que prevê catástrofes naturais

O aquecimento global está a provocar cada vez mais catástrofes naturais que têm frequentemente consequências devastadoras, incluindo a perda de vidas. Por isso, foi recentemente concebido um software capaz de reduzir significativamente estes danos, o GeoXPM.

As catástrofes naturais têm sido uma constante. Estas assumem a forma de fenómenos meteorológicos extremos, como chuvas fortes, secas, tsunamis, deslizamentos de terras, avalanches, terramotos e incêndios florestais.

Atualmente, os engenheiros civis da Universidade de Monash (Melbourne, Austrália) conceberam um software pioneiro no seu género, denominado GeoXPM, que pode não só prever onde poderá ocorrer uma catástrofe natural, mas também avaliar o impacto do evento no ambiente circundante, a fim de atenuar as suas consequências. Isto porque o modelo pode sugerir os próximos passos a dar para evitar a perda de vidas e salvar o máximo de bens possível.

O primeiro software do mundo totalmente funcional do seu género

De acordo com um comunicado de imprensa da instituição publicado na quinta-feira:

Este é o primeiro software do mundo totalmente funcional baseado em partículas contínuas para modelar e prever as respostas de início e pós-falha de geomateriais e geo-estruturas em várias escalas - incluindo rocha, solo, água e misturas complexas destes - caso as características naturais, como encostas e declives, se desestabilizem ou as estruturas artificiais falhem.

O trabalho contou com a colaboração de equipas de peritos nacionais e internacionais para conceber esta solução informática única, capaz de prever eventos relacionados com o clima e as suas consequências muito antes de estes ocorrerem.

Modelar os piores cenários e compreendê-los ao pormenor permite-nos conceber contramedidas que podem minimizar a perda de vidas e os danos.

Explicou o professor associado Ha Bui, do Departamento de Engenharia Civil, bolseiro da ARC Future Fellow e fundador do laboratório Monash Computational Geomechanics (MCG).

A ferramenta pode sugerir contramedidas para evitar os piores impactos dos desastres e salvar vidas. Um exemplo disto seria o caso de um transbordo de uma barragem. O software indicaria amortecedores que poderiam desviar a água das áreas povoadas e das infraestruturas vitais, conduzindo-a para um local seguro onde não houvesse danos para a vida humana, salvando simultaneamente habitações humanas.

Condições geoambientais complexas

O GeoXPM pode prever o comportamento e a falha em condições geoambientais complexas, incluindo o fluxo de materiais granulares com comportamento complexo de misturas solo-fluído, interações solo-estrutura e até fratura e fragmentação de rocha e betão.

Acrescentou Bui.

Os investigadores apresentam um exemplo visual da ferramenta que recria o trajeto dos detritos após a derrocada da mina de cobre de Bingham, uma importante catástrofe natural.

A ferramenta surge numa altura crucial, uma vez que o aquecimento global tem sido responsável por deslizamentos de lama, desabamentos de terras e outros fluxos de detritos que causam centenas de mortes em vários países todos os anos. O planeta assistiu também a um aumento das tempestades, inundações, secas e incêndios florestais que podem perturbar as habitações humanas e causar danos incalculáveis, deixando as empresas de recursos responsáveis por indemnizações de milhares de milhões.

O modelo de software pode, assim, ser utilizado pelas companhias de seguros e pelas autoridades locais para evitar o pior tipo de danos e salvar vidas humanas. Uma vez que as alterações climáticas parecem ter cada vez mais impacto, apesar das melhores tentativas de as contrariar, este tipo de ferramentas pode significar a diferença entre a vida e a morte. São inovações como estas que podem permitir à humanidade enfrentar o pior do aquecimento global sem aumentar o número de mortes e a destruição de habitações.

