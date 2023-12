Chegou o Blender 4.0: Software poderoso e grátis para imagem e vídeo

No mercado do software existem atualmente várias opções no que diz respeito ao tratamento de imagem e vídeo. No entanto, as soluções, apesar de muito completas, são normalmente caras. Como alternativa, o Blender é sem dúvida uma ótima escolha.

O Blender é um software de código aberto utilizado para modelagem 3D, animação, renderização, simulação, composição, edição de vídeo e muito mais. Este é provavelmente o software gratuito mais popular neste segmento. Recentemente foi lançado o Blender 4.0 que traz várias novidades.

O Blender é um software de referência na edição de imagem e vídeo e são vários os filtros disponíveis.

Principais novidades do Blender 4.0

Novo sistema de sombreado

Gestão de cores melhorado e textura com detalhes infinitos

Melhoras no motor de renderização Cycles

Renderização em tempo real

Mudanças na interface da ferramenta

Melhoras na navegação entre menus

Todas as novidades desta ferramenta podem ser consultadas aqui. O download da ferramenta pode ser feito aqui.