Apesar de ser uma tecnologia recente e com uma implementação a crescer, o 5G tem ainda espaço para ser melhorado, como a Samsung acabou de provar. A gigante coreana estabeleceu um novo recorde e garantiu assim que a sua tecnologia está no topo.

Este foi um teste que revelou que é ainda possível aumentar as velocidades desta tecnologia 5G num futuro próximo. Ainda mais importante, e como resultado destes resultados, ficou provado que estas velocidades podem ser obtidas a longa distância.

Novo recorde de velocidade da Samsung

O 5G é a tecnologia que vem trazer novas velocidades para o acesso à internet nos dispositivos móveis. Além deste novo padrão, garante uma latência próxima do zero, algo necessário para muitas das aplicações que vão surgir associadas.

Para mostrar a maturidade da sua tecnologia e revelar como esta ainda pode evoluir, a Samsung realizou novos testes que revelaram novos máximos. A uma distância de 10 km, foi possível atingir uma velocidade máxima de downlink de 2,7 Gbps.

Prova de que o 5G pode ser ainda melhor

A empresa coreana, em conjunto com a NBN Co. atingiu velocidades médias de downlink de 1,75 Gbps e velocidades de uplink de 61,5 Mbps. Para atingir estas velocidades médias, o teste da Samsung e da NBN Co. utilizou oito portadoras de componentes (8CC), que é uma agregação de 800 MHz de espectro mmWave.

Para o teste, a Samsung usou seu Compact Macro de 28 GHz e equipamentos de terceiros 5G mmWave como CPE. O Compact Macro da Samsung é o primeiro rádio integrado da indústria para espectro mmWave, reunindo uma banda base, rádio e antena num único equipamento.

Testes confirmam a qualidade da solução

Esta solução compacta e leve pode suportar todas as frequências dentro do espectro mmWave, simplificando a sua implantação. Esta está atualmente implantada em redes 5G comerciais em todo o mundo, incluindo o Japão, Coreia e EUA.

A Samsung e a NBN Co. dizem que o novo marco é um passo importante no desenvolvimento de redes 5G não apenas em áreas urbanas densas, mas também em áreas rurais. Os testes bem-sucedidos mostram naturalmente que a rede 5G tem um enorme potencial no futuro.